Strategy, la società di Michael Saylor, ha aumentato i propri acquisti crypto aggiungendo 487 Bitcoin per un valore di circa 50 milioni di dollari, segnando un aumento rispetto alla settimana precedente.

In un documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, Strategy ha dichiarato di aver acquistato 487 Bitcoin (BTC) ad un prezzo medio di 102.557 $ per moneta, per un valore complessivo di circa 50 milioni di dollari.

L'aggiunta dei BTC ha portato le riserve totali della società a 641.692 BTC, pari a oltre 67 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.

La settimana precedente, Strategy aveva segnalato acquisti per 397 BTC, con un modesto aumento dell'1,8% rispetto a quelli effettuati nell'ultima settimana di ottobre, quando aveva acquistato 390 BTC per circa 43 milioni di dollari. Le notizie suggerivano che alcuni operatori istituzionali guardavano agli investimenti di Strategy come un indicatore per l'acquisizione di azioni della società e l'esposizione attraverso exchange-traded fund.

Secondo i dati di Nansen, lunedì il prezzo di Bitcoin era pari a 105.321 $, con un aumento di circa l'1,5% rispetto alle 24 ore precedenti.

Importante investitore chiude posizione short su Strategy

L’acquisto di Bitcoin è avvenuto dopo che Kynikos Associates ha annunciato la chiusura della sua posizione short sulle azioni MSTR di Strategy lo scorso venerdì. La mossa suggerisce che almeno alcuni investitori stanno adottando una visione più rialzista sulle strategie di tesoreria in BTC.