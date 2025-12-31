Strategy ha annunciato il suo ultimo acquisto di Bitcoin del 2025, aggiungendo 1.229 BTC dopo un anno di accumulo accelerato che ha visto la società comunicare più acquisizioni rispetto ai due anni precedenti messi insieme.

Secondo un Form 8-K depositato lunedì, le monete sono state acquistate tra il 22 e il 28 dicembre per un prezzo complessivo di 108,8 milioni di dollari, finanziato tramite vendite di azioni at-the-market.

L’operazione porta le riserve totali di Bitcoin (BTC) di Strategy a 672.497 BTC, con un prezzo medio di acquisto di 74.997 $, come indicato nel documento.

Si tratta inoltre di una delle acquisizioni di dimensioni più contenute effettuate dalla società quest’anno. Secondo i dati del SaylorTracker, il maggiore acquisto di Bitcoin di Strategy nel 2025 risale al 31 marzo, quando ha comprato circa 22.049 BTC per 1,92 miliardi di dollari, seguito dagli acquisti di circa 21.021 BTC per 2,46 miliardi di dollari il 29 luglio e di 20.356 BTC per 1,99 miliardi di dollari il 24 febbraio.

I dati del SaylorTracker mostrano inoltre che Strategy ha comunicato acquisti di Bitcoin in 41 settimane distinte nel 2025, in aumento rispetto ai 18 acquisti del 2024 e agli otto del 2023. In base ai documenti regolamentari, la società ha chiuso il 2024 con 447.470 BTC in bilancio.

Guidata dal cofondatore e presidente esecutivo Michael Saylor, Strategy ha iniziato ad accumulare Bitcoin nel 2020 e rimane, con ampio margine, il maggiore detentore corporate. MARA Holdings si colloca al secondo posto tra le società quotate con una tesoreria Bitcoin, con 53.250 BTC a bilancio, secondo i dati di BitcoinTreasuries.NET.

Strategy ha finanziato gli acquisti di Bitcoin tramite offerte azionarie at-the-market, attingendo sia ai programmi di azioni ordinarie sia a quelli di azioni privilegiate per raccogliere capitale. Dal 22 dicembre a domenica, la società ha venduto 663.450 azioni ordinarie di Classe A, incassando 108,8 milioni di dollari di proventi netti.

L’ultima operazione porta il BTC yield di Strategy da inizio anno al 23,2%, una metrica utilizzata dall’azienda per misurare la crescita delle proprie riserve Bitcoin in rapporto al numero di azioni in circolazione.

Le società quotate in borsa che detengono Bitcoin si espandono nel 2025

Le società quotate in borsa detengono attualmente oltre 1,08 milioni di Bitcoin, distribuiti tra 192 aziende pubbliche, la maggior parte delle quali ha sede negli Stati Uniti, seguite da Canada, Regno Unito e Giappone.

Gli holder aziendali rappresentano inoltre la quota più ampia di entità detentrici di Bitcoin in termini numerici, superando governi, società private e protocolli DeFi.

Una società di tesoreria Bitcoin è un’azienda che utilizza Bitcoin come asset centrale di bilancio, raccogliendo capitale tramite emissioni azionarie o debito per acquisire e detenere BTC.

Entità che detengono BTC per paese. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Seguendo le orme di Strategy, Twenty One Capital ha lanciato la propria strategia di tesoreria in Bitcoin ad aprile e oggi detiene oltre 43.500 BTC. La società è sostenuta da Cantor Fitzgerald, Tether, SoftBank e Bitfinex, e a luglio ha aggiunto circa 5.800 BTC provenienti da Tether.

Nel 2025, diverse altre aziende si sono quotate in borsa o hanno annunciato strategie di tesoreria in Bitcoin. Tra queste figurano Bullish, quotata ad agosto e con circa 24.300 BTC in bilancio; Bitcoin Standard Treasury Company con circa 30.021 BTC; Trump Media & Technology Group con circa 11.542 BTC; e GD Culture Group con circa 7.500 BTC.