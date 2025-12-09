Strategy di Michael Saylor ha ampliato nuovamente la propria tesoreria Bitcoin, acquistando quasi 1 miliardo di dollari in BTC nonostante il raffreddamento degli afflussi nelle digital asset treasury e il forte calo delle sue azioni nel corso dell’anno.

Saylor, presidente di Strategy, ha annunciato su X che la società ha acquistato 10.624 Bitcoin (BTC) per circa 962,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 90.615 $ per BTC la scorsa settimana. Con questa operazione, le riserve complessive di Strategy salgono a 660.624 BTC, acquistati per circa 49,35 miliardi di dollari a un prezzo medio di 74.696 $.

L’acquisto arriva in un momento delicato per il titolo Strategy. Secondo Google Finance, le azioni sono state recentemente scambiate a circa 178,99 $, in calo del 51% negli ultimi 12 mesi.

Nonostante ciò, la società registra ancora miliardi di dollari in profitti non realizzati sulle proprie riserve. Secondo BitcoinTreasuries.net, le attuali disponibilità in BTC di Strategy valgono circa 60 miliardi di dollari, oltre il 22% in più rispetto al prezzo di acquisto complessivo.

Strategy è in rialzo del 22% sulle sue riserve Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Saylor promuove Bitcoin ai wealth fund come capitale digitale

Al Bitcoin MENA di Abu Dhabi, tenutosi lunedì, Saylor ha dichiarato di aver incontrato fondi sovrani e una vasta gamma di investitori — tra cui dirigenti bancari e family office — per discutere di Bitcoin.

“Il mio messaggio è molto semplice. Il mio messaggio è: ora abbiamo il capitale digitale. Bitcoin è capitale digitale. È oro digitale”, ha affermato Saylor. “E sopra il capitale digitale nasce una nuova asset class chiamata credito digitale. Il credito digitale elimina la volatilità dal capitale e genera rendimento.”

Nonostante il calo del prezzo delle azioni di Strategy, il presidente continua a ribadire la sua fiducia nell’asset, affermando di recente sui social che la società “non farà marcia indietro” dalla sua scommessa su Bitcoin.

Strategy ha anche raccolto 1,44 miliardi di dollari per dissipare paura, incertezza e dubbio (FUD). Secondo il CEO Phong Le, c’erano preoccupazioni che la società potesse non essere in grado di continuare a onorare debiti e obblighi di pagamento qualora il titolo fosse sceso troppo.

“Circolava FUD secondo cui non saremmo stati in grado di rispettare i nostri obblighi sui dividendi, e questo ha portato alcuni a prendere posizioni short su Bitcoin”, ha affermato.

Correlato: Cantor taglia del 60% il target su Strategy e assicura ai clienti che i timori di vendite forzate sono esagerati

A novembre gli afflussi nelle DAT scendono al minimo del 2025

L’ultimo acquisto di Bitcoin da parte di Strategy arriva mentre le digital asset treasuries (DAT) hanno avuto il loro mese più fiacco a novembre. Secondo i dati di DefiLlama, le DAT hanno registrato afflussi per soli 1,32 miliardi di dollari nel mese, in calo del 34% rispetto a ottobre.

Le società focalizzate su Bitcoin hanno guidato l’attività, spinte dall’acquisto da 835 milioni di dollari effettuato da Strategy il 17 novembre. Le DAT orientate su Ether, invece, hanno chiuso il mese in negativo con deflussi per 37 milioni di dollari.