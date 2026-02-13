La società di tesoreria Bitcoin Strategy farà maggiore affidamento sulla vendita di azioni privilegiate per finanziare l’acquisto di Bitcoin, abbandonando progressivamente la strategia basata sull’emissione di azioni ordinarie, ha dichiarato il CEO Phong Le.

“Inizieremo a transitare dal capitale ordinario al capitale privilegiato”, ha affermato Le mercoledì durante la trasmissione “The Close” di Bloomberg.

Stretch (STRC) è l’azione privilegiata perpetua di Strategy, lanciata a luglio e rivolta a investitori in cerca di maggiore stabilità, offrendo un dividendo annuo superiore all’11%.

STRC rappresenta la quarta emissione di azioni privilegiate perpetue della società, strutturata per finanziare gli acquisti di Bitcoin (BTC). Si tratta di un’alternativa all’emissione di nuove azioni ordinarie, che comporterebbe una diluizione per gli azionisti esistenti.

Il CEO di Strategy, Phong Le, interviene mercoledì a “The Close” di Bloomberg. Fonte: YouTube

Le ha ammesso che le azioni privilegiate “necessitano di un po' di stagionatura” e di marketing per convincere i trader dell'offerta, ma ha aggiunto che “nel corso di quest'anno, ci aspettiamo che Stretch diventi un prodotto importante per noi”.

Strategy potrebbe riavviare le offerte mentre STRC tocca i 100$

STRC ha recuperato il valore nominale di 100 $ alla chiusura di mercoledì, per la prima volta da metà gennaio, quello che Le ha definito la “notizia del giorno”.

Il titolo era sceso sotto i 94 $ all’inizio del mese, quando Bitcoin era crollato sotto i 60.000 $. Ora che il prezzo è tornato alla pari — livello che Strategy ha fissato come soglia minima — la società potrebbe tornare a offrire nuove azioni privilegiate per finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin.

Nelle ultime 24 ore Bitcoin ha registrato un andamento sostanzialmente stabile intorno ai 66.800 $, in calo rispetto al massimo intraday superiore a 68.000 $.

Acquistare rivali con tesorerie in Bitcoin è una “distrazione”

Gli analisti hanno avvertito che il settore delle tesorerie crypto sta diventando affollato, dal momento che le società si contendono un piccolo segmento di trader, facendo sì che le riserve crypto di alcune società valgano più delle società stesse.

In questo caso, alcuni analisti hanno ipotizzato che le società di tesoreria concorrenti potrebbero muoversi per acquisire aziende sottoperformanti e fare incetta di Bitcoin a basso costo, ma Le ha dichiarato che Strategy non è interessata a fare una mossa del genere.

“Penso che in qualsiasi nuovo mercato, che si tratti di auto elettriche o di AI o di software SaaS, ci si voglia concentrare sul proprio prodotto principale”, ha affermato Le. “Penso che sarebbe una distrazione andare a comprare, a sconto rispetto al valore patrimoniale netto, un'altra società di tesoreria di asset digitali”.

Le azioni di Strategy (MSTR) hanno chiuso le contrattazioni di mercoledì in calo di oltre il 5% a 126,14 $.