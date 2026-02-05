Il cofondatore di Strategy, Michael Saylor, ha lasciato intendere che la sua azienda ha aumentato le proprie partecipazioni in Bitcoin dopo che la criptovaluta ha registrato un calo superiore al 13% durante il fine settimana, portando brevemente in rosso la consistente posizione in BTC della società.

“More Orange” (Più arancione), ha pubblicato domenica su X il presidente esecutivo di Strategy, insieme a un grafico che mostra gli acquisti di Bitcoin della sua azienda per un valore di 55 miliardi di dollari dall'agosto 2020. Saylor pubblica spesso il grafico come segnale che la sua azienda ha acquistato o intende acquistare Bitcoin.

Si tratterebbe del quinto acquisto di Bitcoin (BTC) da parte di Strategy quest'anno, il più consistente dei quali risale al 20 gennaio, quando ha acquistato 22.305 Bitcoin. Strategy è di gran lunga la più grande società di tesoreria Bitcoin, con oltre 712.647 Bitcoin nel proprio bilancio.

Gli acquisti iniziali di Bitcoin da parte di Strategy, insieme all'aumento del prezzo del Bitcoin, hanno fatto sì che negli ultimi cinque anni la società abbia tratto profitti principalmente dalle sue partecipazioni in Bitcoin.

Tuttavia, il calo del Bitcoin da 87.970 dollari a 75.892 dollari durante il fine settimana lo ha spinto brevemente al di sotto del costo base di Strategy di 76.040 dollari, prima che il Bitcoin rimbalzasse a 76.765 dollari.

Il crollo è avvenuto dopo che venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato l'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh per sostituire Jerome Powell alla presidenza della banca centrale.

Sebbene Warsh abbia parlato favorevolmente di Bitcoin, è ampiamente considerato come una scelta più aggressiva per la presidenza della Fed, che spingerebbe per una restrizione fiscale, un abbassamento dell'inflazione e l'uscita dal quantitative easing.

Anche l'oro e l'argento hanno subito un calo significativo dopo l'annuncio di Trump, registrando una flessione a doppia cifra dopo un rally plurimensile che li aveva portati a nuovi massimi, mentre l'indice azionario Standard and Poor's 500 ha perso circa lo 0,43%.

Sentiment mercato crypto al minimo da sei settimane

Anche il sentiment del mercato crypto sembra peggiorare, con l'ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao che sabato ha dichiarato di essere ora “meno fiducioso” riguardo al “superciclo Bitcoin” che aveva previsto il mese scorso.

“Considerando tutto il FUD e tutte le emozioni che sono state suscitate all'interno della community, ora sono meno fiducioso al riguardo”, ha affermato durante uno streaming Ask Me Anything su Binance Square.

Domenica, il punteggio dell'indice Crypto Fear & Greed è sceso di sei punti, attestandosi a 14 su 100, il punteggio più basso in oltre un mese.