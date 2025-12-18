Secondo l'imprenditore Bitcoin Anthony Pompliano, Strategy di Michael Saylor ha acquistato così tanti Bitcoin per così tanto tempo che è improbabile che qualsiasi società quotata in borsa riesca a raggiungerla.

“È molto difficile che ciò accada”, ha affermato Pompliano nel The Pomp Podcast pubblicato martedì su YouTube.

Strategy detiene 671.268 Bitcoin (BTC) su un totale di 21 milioni, per un valore di circa 58,61 miliardi di dollari al momento della pubblicazione, secondo il Saylor Tracker. Lunedì Strategy ha annunciato di aver acquistato 10.645 Bitcoin per 980,3 milioni di dollari, pagando un prezzo medio di 92.098 $ per moneta.

“È possibile? Assolutamente sì. È probabile? Non credo”, ha affermato. Strategy detiene circa il 3,2% dell'offerta Bitcoin, che secondo Pompliano è “una cifra importante, ma anche piccola”.

“Non è che ne possiedano il 10%”, ha affermato.

Le riserve Bitcoin di Strategy hanno suscitato qualche preoccupazione

Tuttavia, Pompliano ha affermato che ci sono alcune cose che le società quotate in borsa potrebbero fare, come “attingere ai mercati dei capitali”, ma ha aggiunto che il primo acquisto di Bitcoin da parte di Saylor nel 2020 ammontava a circa 500 milioni di dollari, quando Bitcoin veniva scambiato tra i 9.000 e i 10.000$.

Al momento della pubblicazione, le riserve Bitcoin di Strategy ammontano a 58,16 miliardi di dollari. Fonte: Saylor Tracker

Quel singolo acquisto vale ora oltre 4,8 miliardi di dollari, con Bitcoin che attualmente viene scambiato a 87.578 $.

“Quindi, se si dispone di una quantità di capitale pari a 9 o 10 volte l’importo di ogni acquisto effettuato, bisogna raccogliere centinaia di miliardi di dollari, oppure si ha tra le mani la migliore attività commerciale al mondo, in grado di generare centinaia di miliardi di dollari”, ha affermato.

Strategy difficilmente venderà Bitcoin fino al 2065

Pompliano ha inoltre affrontato le preoccupazioni legate alla crescente quota di Bitcoin detenuta da Strategy, spiegando che alcuni osservatori temono la potenziale capacità dell’azienda di influenzare il prezzo dell’asset.

Tuttavia, il CEO di Strategy, Phong Lee, ha dichiarato di recente alla CNBC che l’azienda probabilmente non venderà alcun Bitcoin almeno fino al 2065. Nel frattempo, Michael Saylor ha spesso affermato in post su X che “continuerà ad acquistare sui massimi per sempre”.

Molti partecipanti al mercato considerano gli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy come un segnale rialzista per il prezzo dell’asset. Tuttavia, la società esegue i suoi acquisti più consistenti tramite desk over-the-counter (OTC), progettati per assorbire grandi volumi senza incidere sul mercato.