Il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, ha respinto le preoccupazioni secondo cui l’ingresso di Wall Street in Bitcoin avrebbe influenzato l’andamento del prezzo e la volatilità dell’asset.

“Penso che stiamo assistendo a una volatilità molto minore”, ha dichiarato Saylor quando gli è stata posta la domanda durante un’intervista a Fox Business martedì.

Nell’ultima settimana Bitcoin (BTC) ha perso quasi il 12%, scendendo a 91.616 $ e cancellando i guadagni registrati finora nel 2025, secondo i dati di CoinMarketCap.

Saylor ha ricordato che quando ha iniziato ad acquistare Bitcoin per Strategy nel 2020, l’asset presentava una volatilità annualizzata di circa l’80%. Da allora — ha aggiunto — la tendenza è diminuita, attestandosi ora intorno al 50%.

Michael Saylor (a destra) ha parlato martedì con Charles V Payne su Fox Business. Fonte: Michael Saylor

Ha affermato che ogni pochi anni Bitcoin potrebbe vedere una nuova riduzione di circa cinque punti di volatilità, man mano che l’asset matura e si avvicina a diventare circa 1,5 volte più volatile dell’indice S&P 500 — e “1,5 volte più performante”.

L'mNAV di Strategy è crollato a causa del collasso del prezzo

“Bitcoin è più forte che mai”, ha sottolineato. Secondo i dati del SaylorTracker, Strategy detiene 649.870 Bitcoin, per un valore di 59,59 miliardi di dollari al momento della pubblicazione.

Il multiplo mNAV della società è sceso a 1,11x, in calo rispetto a circa 1,52x quando Bitcoin ha toccato il suo massimo storico di 125.100 $ il 5 ottobre.

Le azioni di Strategy (MSTR) tendono a essere scambiate con un premio o uno sconto rispetto al prezzo di Bitcoin. In linea con il recente calo del mercato, MSTR ha chiuso la sessione di martedì a 206,80 $, in ribasso dell’11,50% negli ultimi cinque giorni, secondo i dati di Google Finance.

Saylor non teme un forte calo di Bitcoin

Tuttavia, Saylor ha affermato che non sarebbe preoccupato nemmeno se Bitcoin dovesse affrontare un ribasso ancora più marcato.

“L’azienda è progettata per sopportare un calo dell’80–90% e continuare a funzionare”, ha dichiarato.

“Quindi penso che siamo praticamente indistruttibili”, ha aggiunto. "La nostra leva è nota, il livello è tra il 10 e il 15% e sta scendendo verso zero in questo momento, il che è estremamente solido," ha affermato.

Tuttavia, il trader veterano Peter Brandt ha avvertito che Strategy potrebbe ritrovarsi “sott’acqua” se la sua tesi — secondo cui il grafico di Bitcoin starebbe replicando lo scenario della bolla della soia degli anni ’70 — dovesse rivelarsi corretta.