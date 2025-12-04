Strategy prenderebbe in considerazione la vendita di Bitcoin esclusivamente nel caso in cui il titolo scendesse al di sotto del valore patrimoniale netto e la società perdesse l'accesso a nuovi capitali, sostiene il CEO Phong Le in una recente intervista.

Le ha dichiarato al programma What Bitcoin Did che, qualora il multiplo di Strategy rispetto al valore patrimoniale netto (mNAV) scendesse al di sotto di uno e le opzioni di finanziamento si esaurissero, la vendita di Bitcoin diventerebbe “matematicamente” giustificata per proteggere quello che lui definisce “rendimento Bitcoin per azione”.

Tuttavia, precisa che si tratterebbe di un'ultima spiaggia, non di un cambiamento di politica. “Non vorrei che la nostra società vendesse Bitcoin”, ha affermato, aggiungendo che la disciplina finanziaria deve prevalere sulle emozioni quando i mercati diventano ostili.

Il modello di Strategy si basa sul reperimento di capitali laddove le azioni siano scambiate a un premium rispetto al NAV e sull'utilizzo di tali fondi per acquistare Bitcoin (BTC), aumentando i BTC detenuti per azione. Quando tale premium svanisce, spiega Le, la vendita di una parte delle partecipazioni per far fronte agli obblighi può essere accettabile per gli azionisti se l'emissione di nuovo capitale comportasse una maggiore diluizione.

Partecipazioni in Bitcoin di Strategy. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Strategy si trova ad affrontare spesa annuale di 800 milioni di dollari per dividendi

L'avvertimento emerge mentre gli investitori esaminano attentamente i pagamenti fissi in espansione della società legati a una serie di azioni privilegiate introdotte quest'anno. Le stima che gli obblighi annuali saranno compresi tra 750 e 800 milioni di dollari, dato che le emissioni recenti stanno giungendo a scadenza. Il programma prevede di finanziare tali pagamenti innanzitutto attraverso il capitale raccolto con un premio rispetto al mNAV.

“Più paghiamo i dividendi da tutti i nostri strumenti ogni trimestre, più il mercato si rende conto che anche in un mercato debole pagheremo tali dividendi. Quando lo facciamo, i prezzi iniziano a salire”, precisa.

Al di là dei meccanismi di bilancio, Le difende la tesi a lungo termine su Bitcoin come asset scarso, non sovrano e con un appeal globale. “Non è sovrano, ha un'offerta limitata... alle persone in Australia, Stati Uniti, Ucraina, Turchia, Argentina, Vietnam e Corea del Sud piace Bitcoin”, aggiunge.

Strategy presenta dashboard di credito in BTC

La scorsa settimana, Strategy ha lanciato una nuova dashboard “BTC Credit” per rassicurare gli investitori dopo l'ultimo calo di Bitcoin e la vendita di titoli con asset digitali in tesoreria. L'azienda, il più grande detentore corporate di BTC, afferma di disporre di una copertura dei dividendi sufficiente per decenni, persino nell'ipotesi in cui il prezzo di Bitcoin rimanesse invariato.

Strategy asserisce che il proprio debito rimarrà ben assicurato anche in caso di calo di BTC al suo prezzo medio di acquisto di circa 74.000$, e comunque gestibile addirittura a 25.000$.