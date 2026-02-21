Un giudice federale statunitense del Tennessee ha temporaneamente impedito allo Stato di applicare le leggi sul gioco d'azzardo nei confronti dei contratti relativi agli eventi sportivi dell'operatore di mercati di previsione Kalshi.

La sentenza, emessa giovedì dal giudice Aleta Trauger della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale del Tennessee, consente a Kalshi di continuare a offrire contratti relativi a eventi sportivi agli utenti dello Stato mentre procede la causa contro le autorità di regolamentazione del Tennessee.

Trauger ha ritenuto che Kalshi abbia buone probabilità di vincere la causa, in quanto la legge federale sulle materie prime prevale sul tentativo del Tennessee di regolamentare i suoi mercati sportivi come gioco d'azzardo illegale.

La corte ha concluso che i contratti relativi agli eventi sportivi di Kalshi sono “swap” ai sensi del Commodity Exchange Act, su cui la legge conferisce alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti la giurisdizione esclusiva, e ha ritenuto che gli sforzi di applicazione della legge del Tennessee siano probabilmente preclusi in base ai principi di preclusione dei conflitti.

Ingiunzione preliminare, Kalshi. Fonte:CourtListener

L'ingiunzione si applica ai funzionari statali identificati, mentre il Tennessee Sports Wagering Council stesso è stato archiviato per motivi di immunità sovrana e Kalshi è stato condannato a versare una cauzione di 500.000 dollari.

Conflitto di lunga data con gli Stati

Il caso del Tennessee segna un altro capitolo in un più ampio scontro su come trattare i contratti relativi agli eventi negli Stati Uniti.

Una precedente ordinanza restrittiva temporanea emessa da Trauger aveva già sospeso l'esecuzione della lettera di diffida del Tennessee, che sosteneva che Kalshi gestisse scommesse sportive senza licenza, ordinandole di smettere di offrire contratti relativi a eventi sportivi ai clienti del Tennessee, di annullare tali contratti e di rimborsare i depositi, minacciando multe e ulteriori azioni legali.

Kalshi ha fatto ricorso alla corte federale in diversi stati, tra cui Nevada, New Jersey e Connecticut, per azioni di diffida rivolte ai suoi mercati di eventi, con i tribunali che hanno raggiunto conclusioni divergenti sulla concessione di un provvedimento cautelare.

CFTC interviene in difesa dei mercati predittivi

L'ingiunzione arriva anche in un contesto federale in evoluzione, poiché la CFTC si muove per affermare la propria supremazia sui mercati predittivi.

In un videomessaggio diffuso martedì, il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che l'agenzia ha presentato un parere legale a sostegno della propria “giurisdizione esclusiva” sui mercati predittivi, avvertendo le autorità statali che la commissione le avrebbe citate in giudizio se avessero tentato di minare la supervisione federale su questi mercati dei derivati.

