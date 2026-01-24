Il Board of Mayor and Aldermen di Kingsport, nel Tennessee, ha approvato modifiche alle norme urbanistiche della città che potrebbero aprire la strada all’operatività locale di società di crypto mining e data center.
Durante una riunione tenutasi martedì, il consiglio ha approvato all’unanimità in prima lettura un’ordinanza volta a modificare la zonizzazione dei terreni relativi a data center e siti di crypto mining, secondo quanto riportato dai media locali.
L’ordinanza stabilisce le linee guida su dove tali strutture possano essere collocate all’interno della città. L’approvazione è arrivata dopo una raccomandazione della divisione urbanistica di Kingsport formulata a dicembre e richiede una seconda votazione prima che l’emendamento venga adottato formalmente.
“Il testo del codice di zonizzazione del distretto industriale della città è stato redatto senza prevedere una digitalizzazione di massa”, si legge nel rapporto della commissione urbanistica al consiglio. “Il personale prevede che nuove industrie basate sui dati digitali cercheranno sedi in cui svilupparsi. Questa modifica consente alla città di individuare e autorizzare in modo appropriato tali utilizzi”.
Secondo l’emendamento, le società di crypto mining sarebbero autorizzate a operare a Kingsport a condizione che le attività si svolgano all’interno di un “edificio completamente chiuso” e non situato entro 500 piedi (152 metri) da un edificio o da un’area residenziale.
La proposta prevede inoltre che qualsiasi operazione di crypto mining sia soggetta ad approvazione sulla base di uno studio acustico, con un livello massimo di rumore pari a 60 dBA (decibel ponderati A) misurato dal confine della proprietà. In altre aree degli Stati Uniti, tra cui la contea di Hood in Texas, i residenti hanno intentato azioni legali a causa del rumore prodotto dai crypto miner.
Con una popolazione stimata di 57.000 abitanti, Kingsport si colloca tra le prime 20 città del Tennessee per numero di residenti, rendendo la legislazione in materia di criptovalute significativa per uno Stato americano già considerato da molte aziende favorevole ai miner. CleanSpark ha raggiunto un accordo nel 2024 per l'acquisto di sette strutture di mining nei dintorni di Knoxville.
Legislatore del Tennessee propone allo Stato di adottare una riserva Bitcoin
Mercoledì, Jody Barrett, membro della Camera dei Rappresentanti del Tennessee, ha presentato il Tennessee Strategic Bitcoin Reserve Act. Il disegno di legge proposto modificherebbe il codice statale per consentire al tesoriere di investire fino al 10% del fondo generale del Tennessee in Bitcoin (BTC).
Al momento della pubblicazione non è chiaro se il provvedimento potrà contare su un sostegno politico sufficiente per essere approvato dall’Assemblea Generale del Tennessee. In caso di promulgazione, Barrett ha proposto che la legge entri in vigore entro il 1° luglio.