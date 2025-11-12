La società statunitense di mining di Bitcoin TeraWulf ha quasi raddoppiato i ricavi nel terzo trimestre dell’anno, grazie all’aumento del prezzo di Bitcoin, all’espansione della capacità di mining e ai nuovi introiti provenienti dalle attività legate all’intelligenza artificiale.

Secondo il report sui risultati del Q3 pubblicato lunedì, i ricavi trimestrali sono aumentati dell’87% su base annua, raggiungendo 50,6 milioni di dollari, di cui 43,4 milioni derivanti dai “ricavi da asset digitali”.

Nel primo trimestre dell’anno la società aveva registrato una perdita netta, mentre nel secondo il fatturato era cresciuto del 34% su base annua, raggiungendo 47,6 milioni di dollari.

“Questi aumenti sono dovuti principalmente all’incremento del prezzo medio di Bitcoin durante i periodi in esame, parzialmente compensato da una diminuzione del totale dei Bitcoin minati,” ha affermato l’azienda.

TeraWulf ha minato 377 Bitcoin nei tre mesi terminati il 30 settembre, rispetto ai 555 dello stesso periodo dell'anno precedente, ma ha compensato il calo grazie al prezzo medio di Bitcoin, pari a 114.390 $ rispetto ai soli 61.023 $ del Q3 2024.

La società ha inoltre attribuito l’aumento dei ricavi all’espansione della capacità di mining e all’avvio dei ricavi derivanti dal leasing di sistemi di high-performance computing (HPC).

I miner si allontanano dal focus esclusivo su Bitcoin

Sebbene i miner Bitcoin abbiano spostato parte della loro attività verso servizi di hosting AI e high-power computing in seguito al dimezzamento delle reward di mining, i risultati mostrano che Bitcoin ha ancora un forte impatto sui ricavi dei miner.

Il CEO di TeraWulf, Paul Prager, ha dichiarato in un comunicato che “il terzo trimestre e l’inizio del quarto sono stati particolarmente intensi per TeraWulf”, poiché l’azienda si sta progressivamente allontanando dal focus esclusivo sul mining di Bitcoin per “concentrarsi sull’esecuzione e portare avanti la prossima fase di crescita verso il 2027 e oltre.”

“Abbiamo ampliato la nostra partnership con Fluidstack e Google presso il sito di Lake Mariner, estendendo questa collaborazione anche al Southwest Power Pool tramite la joint venture Abernathy,” ha aggiunto Prager.

A ottobre, TeraWulf ha annunciato un’offerta di titoli senior garantiti per 3,2 miliardi di dollari al fine di finanziare parte dell’espansione del data center nel campus di Lake Mariner, a Barker (New York). Inoltre, il miner ha firmato tre contratti di locazione decennali con il fornitore di infrastrutture AI Fluidstack, per un valore complessivo di 6,7 miliardi di dollari.

Prezzo delle azioni in aumento

Nella sessione di negoziazione di lunedì, il titolo TeraWulf (WULF) è inizialmente salito a 14,85 $, con un aumento del 6% rispetto alla chiusura precedente di 13,94 $.

Il titolo TeraWulf ha registrato un leggero aumento nella sessione di negoziazione di lunedì. Fonte: Google Finance

Tuttavia, alla fine della sessione, il prezzo delle azioni della società si è attestato a 14,30 $, registrando un aumento dello 0,49% dopo la chiusura.