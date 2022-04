Il CEO di Terraform Labs, Do Kwon, ha ammesso che un crollo del prezzo di Bitcoin sarebbe "negativo" per la stabilità della stablecoin UST; tuttavia, è certo che in futuro il valore della criptovaluta aumenterà.

Terraform Labs è l'entità dietro la piattaforma blockchain Terra (LUNA), che prevede di investire 3 miliardi di dollari in Bitcoin come riserva per la sua nuova stablecoin UST.

Kwon ha rilasciato tali commenti in data 29 marzo, durante un'intervista al podcast Unchained. La presentatrice Laura Shin ha chiesto a Kwon quali saranno le implicazioni a breve termine di detenere un così grande numero di BTC.

Kwon ha risposto:

Kwon sta acquistando Bitcoin (BTC) da mantenere nella tesoriera di Terra, e fungere così da collaterale per la stablecoin UST. Ad oggi, Terra ha acquisito 30.727,9 BTC: questo rende Terra il terzo più grande detentore di BTC al mondo, per lo meno per quanto riguarda i singoli wallet.

Lo YouTuber danku_r ha spiegato ai suoi 54.000 follower su Twitter che l'aggiunta di BTC alle riserve di Terra aiuterebbe a mitigare l'impatto di un improvviso calo della domanda di UST. La presenza di Bitcoin nelle riserve di Terra consentirebbe infatti di evitare "una spirale di morte dovuta all'incertezza del mercato," aiutando il progetto a "reggere un'eventuale contrazione dell'offerta di UST."

Correlato: Tesla è il secondo maggior detentore di BTC al mondo, ma potrebbe presto essere superata da Terra

Uno degli obiettivi dichiarati di Kwon è quello di rendere Terra "il più grande detentore di BTC a wallet singolo." Per detronizzare l'attuale leader, MicroStrategy di Michael Saylor, Kwon dovrà accumulare più di 125.051 BTC!

According to @stablekwon, @terra_money is a Layer 2 solution for BTC where “Bitcoin only needs to be good at being one thing, being an asset.” What do you think – will Terra be the layer 2 for bitcoin?



Episode link: https://t.co/T2nVfg7VyC pic.twitter.com/Thi9nVKUHv