Secondo quanto riportato, Northern Data, operatore di data center sostenuto da Tether, ha venduto la propria attività di mining Bitcoin, Peak Mining, a tre società controllate da dirigenti di Tether.

Northern Data avrebbe ceduto Peak Mining per un valore fino a 200 milioni di dollari a Highland Group Mining, Appalachian Energy e a una società con sede in Alberta, riconducibili al cofondatore e presidente di Tether Giancarlo Devasini e al CEO Paolo Ardoino, secondo quanto riferito dal Financial Times.

I documenti societari indicano che i direttori di Highland Group sono Devasini e Ardoino, mentre l’unico direttore della società con sede in Alberta sarebbe Devasini. Resta invece poco chiaro chi controlli Appalachian Energy, società registrata nel Delaware.

Northern Data aveva annunciato per la prima volta la dismissione di Peak Mining a novembre, senza però specificare i nomi degli acquirenti, poiché non era richiesto dai regolatori tedeschi.

L’operazione è avvenuta inoltre poco prima che la piattaforma di video sharing Rumble, di cui Tether detiene una partecipazione prossima al 50%, accettasse di acquisire Northern Data.

La complessa rete di legami finanziari di Tether. Fonte: The Financial Times

Una rete di complessi legami finanziari

Si tratta inoltre del secondo tentativo di vendere Peak Mining a una società controllata da Giancarlo Devasini. Il primo accordo, annunciato ad agosto, prevedeva la cessione a Elektron Energy per 235 milioni di dollari, ma è successivamente saltato a seguito di accuse avanzate da un whistleblower.

Northern Data è inoltre oggetto di un’indagine da parte delle autorità giudiziarie europee per sospetta frode fiscale, e i suoi uffici sono stati perquisiti nel mese di settembre.

Tether ha inoltre siglato un accordo pubblicitario da 100 milioni di dollari con Rumble e prevede di acquistare da quest’ultima servizi GPU per un valore di 150 milioni di dollari, mentre intensifica la propria attività nel mining Bitcoin.

Northern Data ha attualmente anche un prestito da 610 milioni di euro (715 milioni di dollari) concesso da Tether.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’emittente di stablecoin riceverà metà del saldo del prestito sotto forma di azioni Rumble nell’ambito dell’acquisizione, mentre la restante parte sarà corrisposta tramite un nuovo prestito di Tether a Rumble, garantito dagli asset di Northern Data.

Tether si diversifica dalle stablecoin

Tether rimane il leader mondiale nel settore delle stablecoin con una quota di mercato del 60% e 187 miliardi di dollari di USDT in circolazione.

Oltre al mining Bitcoin, all'intelligenza artificiale e alle piattaforme di video-sharing, sta puntando anche sulle squadre sportive.

Il 12 dicembre, Tether ha lanciato un'offerta da 1,1 miliardi di dollari per acquisire la squadra di calcio professionistica italiana Juventus Football Club, ma l'offerta è stata respinta dai proprietari della società.