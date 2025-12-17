Il colosso delle stablecoin Tether ha guidato un round di investimento da 8 milioni di dollari nella startup Bitcoin Speed per sostenere la sua missione di consentire un numero maggiore di pagamenti aziendali in stablecoin sulla Lightning Network, il layer-2 di Bitcoin.

“L’architettura di Speed dimostra come Lightning e stablecoin possano operare insieme per trasferire denaro su larga scala con commissioni ridotte, elevati standard di conformità e una portata globale”, ha dichiarato Tether in un comunicato diffuso martedì.

“L’esecuzione e l’adozione di Speed dimostrano che le reti basate su Bitcoin sono pronte per il commercio mainstream”, ha aggiunto Paolo Ardoino, CEO di Tether.

Anche Ego Death Capital, focalizzata sull'ecosistema Bitcoin, ha contribuito al round di investimenti da 8 milioni di dollari di Speed.

Speed serve oltre 1,2 milioni di consumatori, creator, piattaforme e commercianti aziendali utilizzando i suoi prodotti Speed Wallet e Speed Merchant, gestendo un volume di pagamenti annuale superiore a 1,5 miliardi di dollari.

Questa mossa è anche in linea con la strategia di Tether volta a supportare le piattaforme di pagamento incentrate sui Bitcoin e ad ampliare l'utilità della stablecoin Tether (USDT), ha affermato Ardoino.

“Sosteniamo i team che costruiscono infrastrutture pratiche che riducono l'attrito nei pagamenti e aumentano l'accesso a sistemi di regolamento affidabili”.

Tether ha puntato su diversi settori

L'investimento si aggiunge alle oltre 140 aziende che Tether già sostiene, mentre l'emittente di stablecoin si espande dal mining Bitcoin all'intelligenza artificiale, all'energia, alla finanza e persino alle squadre di calcio.

Molti di questi investimenti provengono dagli incredibili profitti realizzati da Tether negli ultimi anni, che derivano principalmente dagli interessi sui Treasury bill statunitensi che sostengono USDT, la stablecoin più grande al mondo con una capitalizzazione di mercato di 186,3 miliardi di dollari.

Tether continua a incassare miliardi di dollari di profitti

Tether ha registrato un utile superiore a 10 miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2025, sulla scia dei 13,4 miliardi di dollari di profitti messi a segno nel 2024.

Si tratta di una delle aziende più redditizie al mondo in termini di utile per dipendente.