Mercoledì, la società di stablecoin Tether e la piattaforma video Rumble hanno lanciato un wallet crypto non-custodial che consente agli utenti di inviare mance ai content creator di Rumble in valute digitali.

Secondo un annuncio di Rumble, il wallet supporterà inizialmente la stablecoin di Tether ancorata al dollaro statunitense, USDt (USDT), Tether Gold (XAUt) — un prodotto commodity tokenizzato — e Bitcoin (BTC).

MoonPay fornirà agli utenti di Rumble Wallet i servizi di on-ramp e off-ramp in valuta fiat, consentendo la conversione delle criptovalute in valute locali.

Tether e Rumble avevano inizialmente previsto il lancio del wallet per dicembre, dopo aver risolto i problemi relativi al codice e all’esperienza utente.

Cointelegraph ha contattato Rumble e Tether, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto alcuna risposta.

L’integrazione delle mance in criptovalute su Rumble favorisce l’uso delle crypto come mezzo di scambio, piuttosto che come strumento di speculazione o riserva di valore — casi d’uso che hanno finito per dominare Bitcoin (BTC) e il settore crypto nel suo complesso.

Le crypto stanno emergendo come il futuro del trasferimento di valore nativo di Internet, ma le sfide rimangono

“I pagamenti peer-to-peer basati sulle criptovalute sono il futuro dell’economia di Internet”, ha affermato Ivan Soto-Wright, CEO della società di pagamenti crypto MoonPay.

Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo, è stato progettato come un sistema di contante elettronico peer-to-peer, come descritto nel whitepaper di Bitcoin pubblicato dallo sviluppatore pseudonimo Satoshi Nakamoto.

Tuttavia, il basso throughput delle transazioni — con blocchi che vengono prodotti circa ogni 10 minuti — e le commissioni di transazione relativamente elevate ne hanno limitato l’adozione come metodo di pagamento, soprattutto per gli acquisti di piccolo importo, nei casi in cui la commissione supera il prezzo del bene o del servizio.

Attualmente, il principale caso d’uso di Bitcoin è quello di riserva di valore o strumento speculativo, con la maggior parte degli utenti che accumula BTC e lo detiene nel lungo periodo puntando al rialzo del prezzo, piuttosto che utilizzarlo nelle transazioni commerciali.

Differenze tra criptovalute inflazionistiche e deflazionistiche. Fonte: Cointelegraph

Le stablecoin — token blockchain supportati da asset come valute fiat o titoli di debito pubblico — hanno risolto questo problema offrendo tempi di regolamento quasi istantanei e commissioni di transazione relativamente basse, consentendo il trasferimento di valore su Internet tramite infrastrutture blockchain.

Tuttavia, nonostante l’innovazione del trasferimento di valore quasi istantaneo e transfrontaliero, secondo i critici le stablecoin continuano a presentare limiti legati all’inflazione della valuta fiat sottostante, alla centralizzazione e al rischio di confisca.