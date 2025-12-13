Tether, la società di stablecoin che emette il token USDt (USDT) ancorato al dollaro, starebbe valutando la possibilità di tokenizzare il capitale degli investitori e i riacquisti di azioni proprie per offrire liquidità agli investitori, nel tentativo di raggiungere una valutazione di 500 miliardi di dollari.

Venerdì Bloomberg ha riportato, citando una fonte vicina alla questione, che Tether avrebbe recentemente impedito a un azionista esistente di vendere la propria partecipazione, poiché la società è in trattative per raccogliere 20 miliardi di dollari per una quota del 3% nell'attività di emissione della stablecoin.

L'investitore avrebbe cercato di vendere una partecipazione da 1 miliardo di dollari che valutava Tether a 280 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Bloomberg. In risposta, Tether prevede di offrire liquidità agli investitori attraverso la tokenizzazione o il riacquisto di azioni dopo la chiusura del round di finanziamento.

Cointelegraph ha contattato Tether, ma senza ottenere risposta al momento della pubblicazione.

La tokenizzazione del capitale azionario di una società può aumentare la liquidità rendendo le azioni più facili da trasferire, frazionare e utilizzare come garanzia. Il capitale azionario on-chain consente ai detentori di mantenere le loro posizioni utilizzando una rappresentazione tokenizzata del loro capitale come garanzia nelle applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi).

Differenze tra azioni tokenizzate e azioni emesse attraverso il sistema finanziario tradizionale. Fonte: Cointelegraph

Correlato: CoinShares: Infondati i timori su solvibilità di Tether, dispone di ampio surplus

Finanza tokenizzata sempre più diffusa, mentre autorità di regolamentazione USA rivedono tecnologia finanziaria tradizionale

Giovedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha dato il via libera alla Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), società di compensazione e regolamento, per tokenizzare azioni, fondi negoziati in borsa e obbligazioni.

“I mercati finanziari statunitensi sono pronti a muoversi on-chain”, ha dichiarato giovedì il presidente della SEC Paul Atkins, aggiungendo: “I mercati on-chain porteranno maggiore prevedibilità, trasparenza ed efficienza per gli investitori”.

Lo stesso giorno del comunicato di Atkins, la società di servizi finanziari J.P. Morgan ha facilitato l'emissione di obbligazioni tokenizzate per un valore di 50 milioni di dollari per la società di investimento crypto Galaxy Digital Holdings.

Sulla scia dell'approvazione della SEC alla DTCC e delle dichiarazioni di Atkins, anche gli exchange crypto stanno puntando ad ampliare il trading di prodotti tokenizzati.

Coinbase, exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, dovrebbe annunciare già mercoledì la sua espansione nel settore delle azioni tokenizzate e dei mercati di previsione.

La società ha dichiarato a Cointelegraph che organizzerà un live streaming per presentare i nuovi prodotti, ma senza specificare quali saranno.

Le azioni pubbliche tokenizzate sono ancora nelle prime fasi di adozione, con quasi 700 milioni di dollari in azioni pubbliche tokenizzate al momento della stesura, secondo i dati di RWA.xyz.