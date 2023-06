Più di 160 dirigenti di aziende tecnologiche di tutto il mondo hanno inviato una lettera pubblica ai legislatori dell'Unione Europea, esortando a considerare attentamente le normative sull'intelligenza artificiale (IA) al fine di non ostacolare il settore o i mercati.

In data odierna, i dirigenti di aziende come Renault, Meta, la società di telecomunicazioni spagnola Cellnex e la banca d'investimento tedesca Berenberg hanno commentato la proposta di legge dell'UE sull'intelligenza artificiale, affermando che potrebbe mettere a rischio la competitività e l'innovazione nella regione.

In particolare, la lettera avverte che le norme proposte dall'UE provocherebbero una severa regolamentazione degli strumenti di intelligenza artificiale generativa e comporterebbero rischi di responsabilità e alti costi di conformità per le aziende che sviluppano tale tecnologia.

Il 14 giugno, due settimane prima della lettera, il Parlamento europeo ha approvato la legge iniziale sull'IA dell'UE, che include una normativa che obbliga strumenti come ChatGPT a divulgare tutti i contenuti generati dall'IA e altre misure contro i contenuti illegali.

Inoltre, allo stato attuale, le leggi intendono vietare l'uso di alcuni servizi e prodotti di IA. Sono stati posti divieti totali su tecnologie come l'uso pubblico della sorveglianza biometrica, i sistemi di social scoring, la polizia predittiva, il cosiddetto "riconoscimento delle emozioni" e i sistemi di riconoscimento facciale non mirati.

Correlato: Gli Stati Uniti valutano di inasprire le restrizioni sulle esportazioni di chip di intelligenza artificiale

Prima che il disegno di legge diventi effettivamente legge, si svolgeranno negoziati individuali tra i membri del Parlamento per finalizzare i dettagli dell'EU AI Act. La recente lettera giunge mentre le aziende tecnologiche dispongono ancora di tempo per presentare una petizione ai legislatori allo scopo di ottenere misure più permissive.

Il giorno prima della pubblicazione della lettera, il presidente di Microsoft si è recato in Europa per discutere con le autorità di regolamentazione su come regolamentare al meglio l'IA.

A maggio, anche Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha affrontato i regolatori europei a Bruxelles. Ha messo in guardia sui potenziali effetti negativi di un'eccessiva regolamentazione sull'industria dell'IA.

Il capo del settore tecnologico dell'UE ha insistito affinché il blocco e gli Stati Uniti si uniscano per creare un "codice di condotta per l'IA" volontario da applicare mentre i legislatori mettono a punto misure più permanenti.

A marzo, oltre 2.600 leader e ricercatori del settore tecnologico, tra cui Elon Musk, hanno inviato un'altra missiva aperta. Tuttavia, ha chiesto una pausa temporanea su qualsiasi ulteriore sviluppo dell'IA, richiedendo una regolamentazione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo