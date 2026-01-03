Le 5 blockchain più attive del 2025 e cosa ha alimentato la loro crescita

La società di analisi on-chain Nansen classifica Solana, BNB Chain, Base, Tron e NEAR Protocol come le blockchain più attive nel 2025.

In testa alla classifica figura Solana con 23,01 miliardi di transazioni, seguita da BNB Chain con 3,89 miliardi. Base, il layer-2 di Ethereum di Coinbase, si è classificato terzo con 3,29 miliardi, mentre Tron si è piazzato quarto con 3,22 miliardi e NEAR quinto con 1,89 miliardi.

Nonostante il 2025 sia stato caratterizzato dall'adozione istituzionale, i casi d'uso incentrati sul commercio retail hanno continuato a dominare i volumi delle transazioni, in particolare sulle blockchain con commissioni basse e throughput elevato.

Le cinque principali blockchain per attività nel 2025. Fonte: Nansen

Boom dei DEX e mania delle memecoin su Solana

Il predominio di Solana deriva dal boom delle negoziazioni che l'ha portata in cima alla classifica degli exchange decentralizzati (DEX) nei primi mesi del 2025.

CoinGecko riporta che il trading DEX di Solana ha dominato il 40% della quota di mercato del settore, registrando 293,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025. Ciò è stato in parte determinato dalla frenesia per le memecoin legate a celebrità e personaggi politici come $TRUMP, token basato su Solana lanciato il 18 gennaio e legato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

I dati di DefiLlama evidenziano che Solana è rimasta tra le principali chain per volume DEX durante tutto l'anno, con volumi mensili intorno o superiori ai 100 miliardi di dollari.

I circa 3,89 miliardi di transazioni di BNB Chain, secondo Nansen, sono coincisi con l'ascesa della propria scena memecoin.

BSC conduce le reti blockchain | Fonte: Cointelegraph

Base si è classificata al terzo posto per numero di transazioni nel 2025, sfruttando la distribuzione diretta dalla base utenti di Coinbase. Una previsione per il 2026 del ricercatore di Messari AJC sostiene che le entrate del protocollo Base sono cresciute di circa 30 volte nel 2025, conquistando il 62% delle entrate totali L2. La stessa ricerca rileva che l'ecosistema di Base ora comprende DEX, app collegate all'intelligenza artificiale e piattaforme predittive.

Tron e NEAR completano la top 5

I 3,22 miliardi di transazioni di Tron riflettono il suo ruolo di colonna portante dell'economia delle stablecoin. A giugno 2025, TRON DAO ha dichiarato di emettere oltre la metà degli USDt (USDT) in circolazione sulla propria blockchain. La sua offerta di stablecoin è cresciuta di circa il 40% da inizio anno, con volumi di trasferimento giornalieri nell'ordine di decine di miliardi di dollari.

NEAR Protocol chiude la top five, con 1,89 miliardi di transazioni nel 2025 secondo la classifica di Nansen.

A maggio NEAR ha registrato circa 46 milioni di utenti, posizionandosi al fianco di Solana e Tron in termini di metriche di attività. Al di là dei numeri, una parte fondamentale della storia di NEAR nel 2025 è stato il suo ruolo nella narrativa sulla privacy tramite Zcash (ZEC), il cui ritorno è stato in parte guidato dall'integrazione del wallet Zashi di Electric Coin Company con il sistema Intents di NEAR. Ciò ha permesso agli utenti di entrare e uscire dal pool protetto di ZEC senza passare attraverso exchange centralizzati.

Questa integrazione ha contribuito a portare l'offerta protetta di Zcash a livelli record e ha determinato un picco di attività su NEAR Intents, compreso un giorno con oltre 17 milioni di dollari di volume relativo a Zcash.