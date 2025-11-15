La piattaforma di infrastruttura crypto Threshold ha lanciato un importante aggiornamento per il suo bridge tBTC, con l'obiettivo di incentivare le istituzioni a investire i loro miliardi di dollari in Bitcoin in protocolli di finanza decentralizzata.

L'ultimo aggiornamento di Threshold consente ora alle istituzioni di coniare tBTC direttamente sulle chain supportate con una singola transazione Bitcoin (BTC), senza approvazioni secondarie e senza gas fee, a fronte di un rimborso altrettanto semplice sulla rete Bitcoin, precisa Threshold in una dichiarazione.

Il responsabile marketing di Threshold, Rizza Carla Ramos, è intervenuta in modo più approfondito nel corso di un'intervista con Cointelegraph al Web Summit di Lisbona questa settimana, illustrando come i miglioramenti apportati alle funzionalità potrebbero incentivare un maggior numero di istituzioni detentrici di Bitcoin a investire i propri BTC nella DeFi, invece di lasciarli fermi in attesa di un loro apprezzamento:

"Vorranno concedere prestiti, vorranno ottenere rendimenti perché se investono in Bitcoin a lungo termine, non vogliono semplicemente lasciarli lì, giusto?

“Vuoi poter disporre di liquidità, desideri avere maggiore capacità di investimento con i tuoi asset e vuoi che questi ultimi generino effettivamente profitti per te.”

“È così che svilupperemo il prossimo livello di finanziamento per Bitcoin, consentendo alle istituzioni di ottenere quella parte di mercato on-chain”, ha aggiunto.

BTC trasferibile su Ethereum, Arbitrum, Base e altri network

Ogni tBTC coniato è garantito in modo verificabile 1:1 da Bitcoin, senza intermediari o rischi di custodia, grazie all'implementazione di una threshold rule secondo cui almeno 51 su 100 operatori di nodi Bitcoin devono firmare la transazione affinché questa sia valida. Ciò potrebbe consentire a oltre 500 miliardi di dollari in Bitcoin detenuti da istituzioni e grandi investitori di trasferirsi su Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Sui e altre blockchain per cogliere le opportunità offerte dalla DeFi.

Threshold ha registrato un volume cumulativo di oltre 4,2 miliardi di dollari attraverso il suo bridge tBTC dal suo lancio avvenuto cinque anni fa.

È in concorrenza con Wrapped Bitcoin (WBTC) e renBTC (RENBTC), che hanno registrato un volume di scambi molto superiore a quello di Threshold, ma che operano con un modello più centralizzato per trasferire Bitcoin su altre blockchain.

Giovedì WBTC ha compiuto una simile operazione, espandendosi su Hedera per offrire maggiore liquidità e opportunità di tokenizzazione di Bitcoin sulla chain ad alta velocità.

Anche Bitcoin aiuterà la DeFi

Threshold ha concluso sostenendo che tBTC renderebbe più solido il settore della finanza decentralizzata, in quanto Bitcoin aumenterebbe la liquidità nei pool di scambio decentralizzati e nei protocolli di prestito, consentendo al contempo rendimenti più sostenibili.