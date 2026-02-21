Progetti immobiliari tokenizzati avanzano a Dubai e Maldive

Entità con sede a Dubai e nella nazione dell'arcipelago delle Maldive stanno portando avanti progetti di sviluppo immobiliare tokenizzato per un valore complessivo di milioni di dollari.

Venerdì scorso, il Dipartimento del Territorio di Dubai ha annunciato che avrebbe avviato la seconda fase di un programma pilota di tokenizzazione immobiliare. La mossa ha fatto seguito alla tokenizzazione di immobili per un valore di circa 5 milioni di dollari a Dubai, consentendo la rivendita di circa 7,8 milioni di token.

Fonte: Reece Merrick, Amministratore delegato di Ripple Labs per il Medio Oriente e l'Africa

Il partner infrastrutturale per la tokenizzazione del progetto pilota, denominato Ctrl Alt, che è anche autorizzato come fornitore di servizi di asset virtuali a Dubai, emetterà “token di gestione di asset virtuali riferiti ad asset” per facilitare il trasferimento dei token sui mercati secondari.

Secondo Ctrl Alt, tutte le transazioni on-chain relative ai token immobiliari saranno registrate sul registro XRP e protette da Ripple Custody.

Il Dipartimento del Territorio di Dubai ha previsto nel maggio 2025 che il progetto di tokenizzazione potrebbe contribuire con circa 16 miliardi di dollari entro il 2033, pari al 7% delle transazioni immobiliari totali della giurisdizione.

Alcuni esperti hanno affermato che il mercato immobiliare di Dubai e il contesto normativo favorevole alle criptovalute hanno fatto sì che l'emirato si distinguesse dalle altre giurisdizioni a livello globale.

Anche accordo immobiliare legato a Trump alle Maldive punta alla tokenizzazione

L'annuncio di Ctrl Alt è arrivato pochi giorni dopo che la società immobiliare DarGlobal e World Liberty Financial, una società di criptovalute sostenuta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dai suoi figli, hanno annunciato l'intenzione di tokenizzare la fase di sviluppo di un resort a marchio Trump nelle Maldive.

L'accordo di tokenizzazione avverrà in collaborazione con la società di tecnologia finanziaria Securitize.

“Siamo convinti che questo modello sostituirà il modo in cui vengono finanziati gli altri progetti”, ha dichiarato Ziad El Chaar, CEO di DarGlobal, a Cointelegraph, aggiungendo:

“La tokenizzazione aprirà le porte a molti più investitori che vorrebbero partecipare agli investimenti immobiliari ma che oggi non hanno accesso a questo mercato”.

World Liberty ha annunciato l'accordo mercoledì durante un evento dedicato alle criptovalute tenutosi nella tenuta Mar-a-Lago di Trump.

Tra i partecipanti figuravano esponenti della finanza tradizionale come David Solomon, CEO di Goldman Sachs, rappresentanti del settore delle criptovalute tra cui Brian Armstrong, CEO di Coinbase, e i senatori Ashley Moody e Bernie Moreno.