Vince Quill
Scritto da Vince Quill,Giornalista di redazione
Robert Lakin
Revisionato da Robert Lakin,Redattore

I Treasury USA tokenizzati crescono di oltre $1 miliardo dall’inizio del 2026

All’inizio del 2025, il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati aveva una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di dollari e da allora ha registrato una crescita graduale

Il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati ha registrato una crescita di oltre 1 miliardo di dollari dall’inizio del 2026, nonostante l’incertezza macroeconomica e le preoccupazioni legate al crescente debito pubblico degli Stati Uniti.

I Treasury statunitensi tokenizzati sono strumenti di debito governativo che rientrano nella categoria dei real-world asset (RWA) e vengono rappresentati onchain tramite token.

Secondo i dati di RWA.xyz, la capitalizzazione di mercato dei Treasury tokenizzati è salita a oltre 10,8 miliardi di dollari al momento della stesura dell’articolo, rispetto agli 8,9 miliardi di dollari registrati il 1° gennaio.

Il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati è cresciuto fino a superare i 10,8 miliardi di dollari. Fonte: RWA.xyz.

Il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati ha registrato una crescita di 50 volte dal 2024, secondo i dati di Token Terminal, sostenuta dal debutto, nel marzo 2024, dell’USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) dell’asset manager BlackRock, che oggi vanta una capitalizzazione di mercato superiore a 1,2 miliardi di dollari.

I Treasury statunitensi tokenizzati hanno continuato a crescere nonostante l’ampio ribasso del mercato crypto iniziato nell’ottobre 2025, l’aumento dei livelli di debito pubblico degli Stati Uniti e l’incertezza degli investitori sulle prospettive macroeconomiche per il 2026.

Il World Uncertainty Index, un indicatore che misura il sentiment degli investitori, ha raggiunto livelli record nel 2025. Fonte: FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis

La Depository Trust and Clearing Corporation lancerà un servizio di tokenizzazione dei Treasury statunitensi

La Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), che fornisce servizi di clearing e regolamento per i mercati finanziari globali, ha annunciato nel dicembre 2025 l’intenzione di lanciare un servizio di tokenizzazione degli asset, a partire dai Treasury statunitensi.

Secondo il CEO Frank La Salla, la DTCC prevede di ampliare progressivamente il servizio fino a includere un “ampio spettro” di asset.

“Dopo la tokenizzazione dei Treasury statunitensi sulla rete Canton Network, DTCC prevede che a breve seguiranno gli exchange-traded fund (ETF) e le azioni”, ha affermato La Salla.

DTCC è la più grande clearinghouse al mondo e, secondo quanto dichiarato dalla società, nel 2024 ha regolato un volume di transazioni pari a 3,7 quadrilioni di dollari.

I Treasury statunitensi sono considerati la spina dorsale della finanza globale e aziendale, grazie alla profonda liquidità del mercato dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti.

Le aziende e gli investitori istituzionali utilizzano i Treasury a breve termine, con una scadenza pari o inferiore a un anno, come proxy del contante fisico.

Secondo i sostenitori della tecnologia, l’impennata dei Treasury statunitensi tokenizzati e di altri strumenti di debito del governo degli Stati Uniti potrebbe generare un afflusso di ricavi per le reti blockchain sulle quali vengono emessi tali asset.

