I Treasury USA tokenizzati sono emersi come uno dei segmenti a più rapida crescita del mercato dei real-world asset (RWA), con dati che indicano una crescita di 50 volte in meno di due anni, trainata dalla crescente domanda istituzionale di rendimenti on-chain.

I dati di Token Terminal mostrano che la capitalizzazione di mercato complessiva dei prodotti tokenizzati basati sui Treasury statunitensi è balzata da meno dei 200 milioni di dollari nel gennaio 2024 a quasi 7 miliardi di dollari verso la fine del 2025. Questa crescita evidenzia la rapida accelerazione dell’adozione on-chain degli strumenti di debito garantiti dal governo.

Al centro di questa espansione si trova USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) di BlackRock, ampiamente considerato il prodotto di riferimento del mercato dei Treasury tokenizzati.

Il fondo, basato su tecnologia blockchain, offre agli investitori esposizione ai Treasury statunitensi a breve termine, abbinata all’accumulo giornaliero dei rendimenti e al regolamento on-chain. Secondo i dati di settore, BUIDL ha raccolto quasi 2 miliardi di dollari in asset in gestione.

Tra le altre soluzioni di rilievo figurano USD Coin Yield (USYC) di Circle, US Treasury Bill Token (USTB) di Superstate e Ondo Short-Term US Government Bond Fund (OUSG) di Ondo Finance.

Ciascun prodotto consente un accesso tokenizzato al debito pubblico statunitense tramite strutture di fondi regolamentate, riflettendo una spinta più ampia a portare gli strumenti tradizionali a reddito fisso su blockchain.

I Treasury bill tokenizzati emergono come porta d'accesso fondamentale alla DeFi istituzionale

I Treasury bill statunitensi sono particolarmente adatti alla tokenizzazione, poiché combinano la sicurezza garantita dal governo degli Stati Uniti con l’efficienza del regolamento basato su blockchain, creando un accesso regolamentato ai mercati della finanza decentralizzata (DeFi).

Come riportato da Cointelegraph, l’adozione istituzionale dei Treasury bill tokenizzati sta guadagnando slancio, soprattutto per l’utilizzo nei processi di regolamento e marginazione. Le istituzioni finanziarie tradizionali stanno impiegando il debito pubblico tokenizzato per migliorare l’efficienza del capitale, mantenendo al contempo un’esposizione ad asset a basso rischio.

DBS, il maggiore istituto finanziario del Sud-Est asiatico in termini di asset, è stato tra i primi grandi operatori a testare fondi tokenizzati, inclusi prodotti del Tesoro basati su blockchain. La banca ha avviato progetti pilota su fondi monetari tokenizzati e titoli di Stato nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta a utilizzare asset on-chain per la gestione delle garanzie e il regolamento.

I Treasury bill tokenizzati sono cresciuti in parallelo con altri asset on-chain, contribuendo alla rapida evoluzione del mercato della tokenizzazione. I dati di RedStone mostrano che il credito privato è stato il segmento in più rapida crescita, sostenuto da rendimenti superiori rispetto ai veicoli di investimento tradizionali.