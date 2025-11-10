Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che la maggior parte degli americani riceverà un “dividendo” di 2.000$ derivante dalle entrate dei dazi, criticando l’opposizione alle sue politiche protezionistiche.

“Un dividendo di almeno 2.000$ a persona, esclusi gli individui con redditi elevati, sarà versato a tutti”, sostiene Trump su Truth Social.

La Corte Suprema degli Stati Uniti sta attualmente esaminando le argomentazioni sulla legalità dei dazi, con la stragrande maggioranza degli operatori del mercato delle previsioni che scommette contro l'approvazione da parte della corte.

Gli operatori di Kalshi stimano che le probabilità che la Corte Suprema approvi la politica siano solo del 23%, mentre gli operatori di Polymarket danno le probabilità al 21%. Trump ha richiesto:

“Il presidente degli Stati Uniti ha il potere, pienamente approvato dal Congresso, di interrompere tutti gli scambi commerciali con un paese straniero, il che è molto più oneroso di un dazio doganale, e di concedere licenze a un paese straniero, ma non ha il potere di imporre un semplice dazio doganale a un paese straniero, nemmeno per motivi di sicurezza nazionale?”

Gli investitori e gli analisti di mercato hanno accolto con favore l'annuncio come uno stimolo economico che stimolerà le criptovalute e altri asset, poiché parte dello stimolo confluirà nei mercati, mettendo però in guardia dai possibili effetti negativi a lungo termine del dividendo proposto.

Correlato: Bitcoin affronta un "muro di vendite folle" sopra i $105K mentre i mercati azionari attendono la decisione sui dazi

Misure di stimolo economico proposte daranno impulso ai mercati degli asset, ma a un costo elevato

Gli analisti finanziari di The Kobeissi Letter prevedono che circa l'85% degli adulti statunitensi dovrebbe ricevere gli assegni di stimolo da 2.000$, sulla base dei dati di distribuzione degli assegni di stimolo economico durante il periodo del COVID.

Sebbene una parte dello stimolo confluirà nei mercati e farà aumentare i prezzi degli asset, Kobeissi Letter segnala che l'effetto finale a lungo termine di qualsiasi stimolo economico sarà l'inflazione della moneta fiat e la perdita del potere d'acquisto.

Gli assegni di stimolo economico proposti aumenteranno il debito pubblico e porteranno a un aumento dell'inflazione nel tempo. Fonte: The Kobeissi Letter

“Se non si investono i 2.000$ in asset, questi verranno inflazionati o serviranno solo a pagare gli interessi sul debito e finiranno nelle banche”, spiega Simon Dixon, analista, autore e sostenitore di Bitcoin.

“Le azioni e Bitcoin sanno solo salire in risposta agli stimoli”, commenta l’investitore e analista di mercato Anthony Pompliano in risposta all’annuncio di Trump.