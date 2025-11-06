Punti chiave:

Bitcoin deve affrontare un enorme muro di vendite sopra i 105.000 $, con il prezzo bloccato più in basso.

Gli operatori avvertono di un altro calo a causa del forte interesse degli acquirenti intorno ai 100.000 $.

I dazi commerciali statunitensi sono sotto esame da parte della Corte Suprema, con importanti implicazioni per le azioni.

Giovedì Bitcoin (BTC) ha tenuto i trader con il fiato sospeso, mentre i venditori restavano in agguato a quota 105.000 $.

Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il prezzo di BTC affronta nuovi giochi di liquidità

I dati di Cointelegraph Markets Pro eTradingView hanno mostrato una flessione nella ripresa del prezzo di BTC dopo l'apertura giornaliera.

I rialzisti hanno dovuto affrontare una dura battaglia durante tutta la sessione di negoziazione di mercoledì a Wall Street, e i dati dell'order-book della borsa hanno confermato un muro di ask posizionato direttamente sopra il prezzo.

“È abbastanza chiaro che il prezzo è stato limitato dal cluster di ask (ordini di vendita) sopra i 105.000 $”, ha affermato il trader Skew, definendo la situazione “non sorprendente”.

Skew ha avvertito che c'erano segni di un aumento della pressione sul lato vendite mentre il prezzo tentava la rimonta.

“Spesso questa tattica viene utilizzata per far scendere il prezzo durante le ore asiatiche”, ha aggiunto, riferendosi alle richieste di vendita a 105.000 $.

Grafico Binance BTC/USDT a cinque minuti con dati dell'order-book. Fonte: Skew/X

La risorsa di trading Material Indicators ha alzato la posta in gioco, sostenendo che era “interessante” che la liquidità della domanda non avesse già causato un nuovo crollo del mercato.

Il proprietario delle posizioni, ha suggerito, “potrebbe cercare di abbassare il prezzo fino alla fascia compresa tra 98.000 e 93.000 $”.

“Se il prezzo raggiungesse i 105.000 $, mi aspetterei che una parte, se non tutte, di quelle posizioni di vendita venissero ritirate”, ha previsto un post su X.

“Prima di vendere in preda al panico, ricordate che abbiamo un rimbalzo dalla SMA a 50 settimane che, se dovesse mantenersi, avrebbe implicazioni macroeconomiche rialziste”.

Order book BTC/USDT. Fonte: Material Indicators/X

Il commentatore Exitpump ha definito il muro della domanda “folle” e ha anche insinuato che la liquidità potrebbe non essere autentica.

$BTC What the hell is going on in orderbook on binance spot, insane amount of asks were added above price, can be spoof orders. pic.twitter.com/9aG0VB8ktT — exitpump (@exitpumpBTC) November 5, 2025

Il fermento sulle tariffe mette in allerta i trader

Il Bitcoin OG Kyle Chasse ha intravisto la possibilità di un altro calo del prezzo a causa dell'aumento della liquidità dell'offerta al di sotto del prezzo.

“La fiducia potrebbe svanire in un batter d'occhio”, ha dichiarato giovedì ai suoi X follower, accompagnando il messaggio con i dati forniti dalla risorsa di monitoraggio CoinGlass.

Heatmap della liquidazione Bitcoin. Fonte: CoinGlass

Con le azioni statunitensi che hanno rallentato la loro ascesa verso nuovi massimi storici, la possibilità per la Corte Suprema di abolire i dazi doganali generali sul commercio internazionale ha assunto un'importanza fondamentale.

Grafico giornaliero BTC/USD vs. futures S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Sono iniziate a circolare voci secondo cui uno scenario del genere avrebbe dato un forte impulso ai titoli azionari in generale.

I mercati delle previsioni non credevano molto nel mantenimento dei dazi dopo le notizie riportate dai media mainstream secondo cui i giudici erano “scettici” sulla loro legalità.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e trading comporta dei rischi e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.







