ALT5 Sigma, azienda di tesoreria crypto collegata al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a novembre ha sostituito il CEO Jonathan Hugh e reciso i rapporti con il direttore operativo Ron Pitters nell'ambito di una più ampia riorganizzazione della leadership.

Tony Isaac, presidente di ALT5 Sigma e membro del consiglio di amministrazione della società, è stato nominato amministratore delegato ad interim, mentre la compagnia collabora con Hugh per “definire i termini della sua uscita”, secondo quanto riportato in un documento presentato mercoledì alla Securities and Exchange Commission (SEC).

La strategia di tesoreria di ALT5 Sigma prevede l'acquisto di token da World Liberty Financial (WLFI), piattaforma finanziaria decentralizzata legata alla famiglia Trump.

La compagnia afferma che le dimissioni avvengono “senza giusta causa”. Cointelegraph ha contattato ALT5 Sigma, ma senza ottenere risposta al momento della pubblicazione.

ALT5 Sigma rivela il riassetto della leadership in un recente documento depositato presso la SEC. Fonte: SEC

Ad agosto, la società ha raccolto 1,5 miliardi di dollari per creare una tesoreria crypto dedicata all'acquisto di token WLFI, con Eric Trump, figlio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ricopre il ruolo di amministratore nel suo consiglio di amministrazione.

World Liberty Financial e altre iniziative crypto legate a Trump sono state oggetto di scrutinio da parte dei legislatori democratici negli Stati Uniti, i quali sostengono che il coinvolgimento del presidente e della sua famiglia nel settore rappresenti un conflitto di interessi.

Progetti crypto legati a Trump nel mirino di legislatori USA

Ad agosto sono circolate voci secondo cui Jon Isaac, venture capitalist e azionista di ALT5, sarebbe stato indagato dalla SEC per inflazione degli utili e vendite di insider trading, cosa che la società ha negato.

“Per la cronaca: Jon Isaac non è, e non è mai stato, il presidente di ALT5 Sigma, né è un consulente della società. La compagnia non è a conoscenza di alcuna indagine in corso da parte della SEC statunitense sulle sue attività”, afferma ALT5 Sigma.

Token WLFI in calo a causa dell'attenzione da parte di legislatori USA. Fonte: CoinMarketCap

A settembre Eric Trump ha ridotto il suo coinvolgimento nella società per conformarsi alle regole di quotazione del Nasdaq ed è stato nominato membro del consiglio di amministrazione con funzione di osservatore, secondo quanto riportato in un documento depositato presso la SEC.

A novembre, i legislatori democratici statunitensi hanno esortato Pam Bondi, procuratore generale degli Stati Uniti, a indagare in merito ad accuse secondo cui WLFI avrebbe ceduto token a entità soggette a sanzioni in Corea del Nord e Russia.

I legislatori sostengono che le iniziative nel settore delle crypto della famiglia Trump e i 1 miliardo di dollari di profitti derivanti dai loro progetti rappresentino una minaccia alla sicurezza nazionale e un modo per esercitare influenza attraverso la vendita di contatti con il presidente.