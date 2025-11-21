Il progetto crypto World Liberty Financial, supportato dalla famiglia Trump, ha riacceso le preoccupazioni sulla sua capacità di congelare e riassegnare i fondi degli utenti, nonostante si promuova come “governato dalla community”.

Mercoledì la piattaforma ha dichiarato che riassegnerà gli asset interessati da un attacco di phishing pre-lancio in cui sono state esposte le seed phrase di quello che ha descritto come un “sottoinsieme relativamente piccolo” di wallet degli utenti. WLFI sostiene che i wallet compromessi siano stati presi di mira a causa di “lacune di sicurezza di terze parti” e non di problemi relativi alla piattaforma o ai suoi smart contract.

“Non si è trattato di un problema della piattaforma WLFI o degli smart contract. Gli aggressori hanno ottenuto l'accesso ai wallet degli utenti attraverso falle di sicurezza di terze parti”, ribadisce WLFI nel post su X.

La riallocazione si applicherà solo agli utenti che hanno completato la verifica Know Your Customer (KYC). Gli account appartenenti agli utenti che non hanno completato la verifica KYC rimarranno congelati. Inizialmente WLFI aveva bloccato i wallet colpiti a settembre, mentre indagava sull'attacco.

WLFI ha inserito in blacklist 272 wallet, 215 dei quali erano collegati a un attacco di phishing, mentre 50 di questi hanno segnalato di essere stati compromessi.

“Siamo intervenuti in modo preventivo per impedire agli hacker di sottrarre fondi e stiamo collaborando con i legittimi proprietari per mettere al sicuro/trasferire gli asset”, riporta WLFI in un post pubblicato il 6 settembre.

Cointelegraph ha contattato WLFI per ottenere maggiori dettagli sul valore totale degli asset interessati.

Utenti divisi su controllo dei fondi da parte della WLFI

Dopo l'annuncio, alcuni utenti di X hanno gridato allo scandalo, sollevando preoccupazioni sulla capacità della piattaforma di congelare e riassegnare i fondi degli utenti senza la necessità di una proposta di governance decentralizzata.

“Trovo esilarante che tutti stiano applaudendo al fatto che si possa bloccare o congelare qualsiasi wallet sul proprio protocollo. L'intero ecosistema dipende dalla vostra sicurezza. Alla fine tutti ne pagheranno le conseguenze”, si legge in un commento firmato dallo pseudonimo flick, sviluppatore blockchain, in risposta all'annuncio di WLFI.

Altri utenti hanno interpretato la decisione di WLFI come un segno di responsabilità, giacché la piattaforma mira a risarcire gli utenti per l'attacco di phishing di settembre.

“È positivo constatare che un progetto si assuma effettivamente la responsabilità invece di nascondersi dietro il ‘non è colpa nostra’. La sicurezza degli utenti > tutto il resto”, spiega il trader crypto DefiBagira in un commento pubblicato mercoledì su X.