La Trump Organization e Dar Global, società di luxury real estate quotata alla Borsa di Londra, stanno lanciando un progetto di sviluppo alberghiero di lusso alle Maldive basato sulla tokenizzazione.

La Trump Organization e Dar Global stanno tokenizzando lo sviluppo di un progetto alberghiero di lusso, introducendo una “innovazione finanziaria senza precedenti”, secondo l’annuncio congiunto di lunedì.

A differenza della maggior parte delle operazioni immobiliari tokenizzate — che tipicamente frazionano la proprietà di strutture già completate o quasi — questa iniziativa offrirà agli investitori un’esposizione nelle fasi iniziali dello sviluppo.

Il nuovo resort, il Trump International Hotel Maldives, dovrebbe aprire entro la fine del 2028. Situato a 25 minuti di motoscafo da Malé, includerà 80 ville di lusso sulla spiaggia e sull'acqua per i viaggiatori che cercano “i massimi livelli di privacy, esclusività e raffinatezza”.

I piani di sviluppo mirano a sfruttare i vantaggi del settore emergente della tokenizzazione dei real-world asset, che minta beni tangibili sul ledger blockchain, offrendo un maggiore accesso agli investitori attraverso azioni frazionate e opportunità di trading 24/7.

Trump International Hotel Maldives. Fonte: PRNewswire

La Trump Organization stabilirà un “nuovo benchmark” per gli investimenti immobiliari tokenizzati: Eric Trump

La nuova iniziativa di sviluppo del resort stabilirà un “nuovo benchmark per gli investimenti immobiliari tokenizzati”, secondo Eric Trump, vicepresidente esecutivo della Trump Organization.

“Questo sviluppo non solo ridefinirà il lusso nella regione, ma stabilirà anche un nuovo benchmark per l’innovazione negli investimenti immobiliari attraverso la tokenizzazione”, ha affermato.

La Trump Organization non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sulle specifiche opportunità di investimento che saranno rese disponibili attraverso il modello tokenizzato.

“La tokenizzazione dello sviluppo del Trump International Hotel Maldives segna una prima mondiale che fonde lusso, innovazione e tecnologia in un modo che trasformerà come il mondo investe nell'ospitalità”, ha affermato Ziad El Chaar, CEO di Dar Global.

Lo sviluppo arriva mentre le iniziative crypto legate a Trump hanno guadagnato terreno durante il secondo mandato del Presidente degli Stati Uniti. Al 16 ottobre, le attività crypto della famiglia Trump — tra cui World Liberty Financial (WLFI) e i token Official Trump (TRUMP) e Melania Meme (MELANIA) — avevano registrato un utile di circa 1 miliardo di dollari ante imposte.