La corsa alla presidenza della Federal Reserve statunitense sta volgendo al termine: secondo quanto riferito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe iniziare questa settimana i colloqui con i finalisti per la carica più alta.

Secondo un articolo pubblicato martedì dal Financial Times, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha presentato alla Casa Bianca una lista di quattro nomi.

Uno di questi è l'ex governatore della Fed Kevin Warsh, che Bessent dovrebbe incontrare nella giornata di oggi. Un altro è il direttore del National Economic Council Kevin Hassett, considerato il favorito per la carica.

Gli altri due nomi saranno scelti da una lista di finalisti che include i governatori della Fed Christopher Waller e Michelle Bowman e il chief investment officer di BlackRock Rick Rieder.

Trump e Bessent dovrebbero tenere almeno un colloquio la prossima settimana, poiché la decisione dovrebbe essere annunciata a gennaio.

Tuttavia, Trump ha rivelato di avere già adocchiato un candidato in particolare.

“Valuteremo un paio di persone diverse, ma ho già un'idea abbastanza chiara di chi voglio”, ha dichiarato Trump ai giornalisti sull'Air Force One martedì.

Kevin Hassett è uno dei favoriti per la carica di presidente della Fed

Il prossimo ciclo di colloqui suggerisce che Hassett potrebbe non essere la scelta ormai acquisita per il ruolo, come molti avevano inizialmente ipotizzato, sebbene resti il favorito.

All’inizio del mese, le probabilità sui mercati di previsione Kalshi e Polymarket erano schizzate al rialzo per Hassett dopo i commenti di Trump alla Casa Bianca del 2 dicembre.

Accogliendo gli ospiti, Trump aveva infatti definito Hassett un “potenziale presidente della Fed”, spingendo molti a credere che il presidente avesse lasciato trapelare un indizio significativo.

Dopo i commenti di Trump, le quote di Hassett sono balzate all’85%, ma da allora sono scese attorno al 73%. Warsh, invece, si attesta al 13% su Kalshi al momento della stesura, un livello che ha mantenuto per gran parte di dicembre.

Probabilità per il prossimo presidente della Fed. Fonte: Kalshi

Indipendentemente da chi finirà per assumere la presidenza, questa mossa avrà sicuramente un impatto sui mercati crypto sotto la nuova leadership.

Se nominato, Hassett ha dichiarato che manterrà un approccio apolitico nella gestione della Fed, nonostante i suoi stretti legami con Trump. In un’intervista al Wall Street Journal questa settimana, alla domanda se seguirebbe ciecamente gli ordini del presidente, Hassett ha risposto: “Bisogna semplicemente fare la cosa giusta.”

“Supponiamo che l’inflazione sia salita, per esempio, dal 2,5% al 4%. In uno scenario del genere non puoi tagliare i tassi,” ha spiegato, aggiungendo che si affiderà al proprio “giudizio, che credo il presidente consideri affidabile.”