Crypto consulente Trump chiede compromessi per approvazione legge

Il disegno di legge del Senato statunitense sulla struttura del mercato delle criptovalute deve essere approvato rapidamente, finché i legislatori possono ancora stringere accordi per portarlo avanti, ma ciò richiederà delle concessioni, afferma un importante consulente della Casa Bianca in materia di criptovalute.

“Ci sarà un disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute: non è una questione di ‘se’, ma di ‘quando’”, ha affermato martedì Patrick Witt, direttore esecutivo del Consiglio dei consulenti del presidente per le risorse digitali.

“Presumere che un settore da migliaia di miliardi di dollari continuerà a operare indefinitamente senza un quadro normativo completo è pura fantasia”, ha aggiunto.

Il Senato sta cercando di approvare leggi che definiscano come la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission dovrebbero regolamentare le criptovalute, ma alcuni lobbisti del settore sono insoddisfatti delle disposizioni che ritengono troppo restrittive per le stablecoin e i protocolli decentralizzati.

Le commissioni bancaria e agricola del Senato, che supervisionano rispettivamente la SEC e la CFTC, hanno entrambe ritardato la revisione del disegno di legge prevista per giovedì, al fine di ottenere il sostegno bipartisan necessario per garantirne l'approvazione.

Cogliere occasione per approvare subito legge

Mercoledì Witt ha criticato aspramente le dichiarazioni del CEO di Coinbase Brian Armstrong, secondo cui l'exchange e importante lobbista ha ritirato il proprio sostegno alla legislazione affermando che “preferisce non avere alcuna legge piuttosto che una legge sbagliata”.

“È un vero privilegio poter dire queste parole grazie alla vittoria del presidente Trump e all'amministrazione favorevole alle criptovalute che ha messo insieme”, ha affermato Witt.

“Potresti non apprezzare ogni parte del CLARITY Act, ma ti garantisco che odierai ancora di più la futura versione dei Democratici.”

“Continuiamo a lavorare per migliorare il prodotto, riconoscendo che sarà necessario scendere a compromessi per ottenere 60 voti al Senato, ma non lasciamo che il perfetto sia nemico del buono”, ha aggiunto.

Ha esortato a “sfruttare l'opportunità di approvare una legge ora, con un presidente favorevole alle criptovalute, il controllo del Congresso, eccellenti autorità di regolamentazione presso la SEC e la CFTC per scrivere le regole e un settore sano”, sostenendo che i legislatori democratici “scriveranno una legislazione punitiva”.

Le dichiarazioni di Witt intervengono mentre i repubblicani stanno spingendo per attuare i loro obiettivi politici in vista delle elezioni di medio termine di novembre, in cui saranno rinnovati tutti i seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato.

I repubblicani hanno attualmente la maggioranza alla Camera e al Senato, ma gli ultimi sondaggi danno i democratici leggermente in vantaggio con la possibilità di prendere il controllo del Congresso, con gli scommettitori di Polymarket che danno il 78% di probabilità che i democratici conquistino la Camera.

Secondo le quote di Polymarket, i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato, ma anche una Camera controllata dai democratici potrebbe far deragliare gli obiettivi politici dell'amministrazione Trump per il resto del mandato presidenziale.