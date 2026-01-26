Trump Media pronta a lancio di nuovo token per azionisti

La società di comunicazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha portato avanti i piani per il suo “primo” airdrop di token agli azionisti, fissando il 2 febbraio come data di registrazione utilizzata per determinare l'idoneità.

La data di riferimento, o “snapshot”, stabilisce che chiunque possieda almeno un’azione di Trump Media e sia “beneficiario effettivo” o “titolare registrato” al 2 febbraio avrà diritto al token digitale non negoziabile, come annunciato martedì dalla società.

Dopo la data di registrazione, Trump Media utilizzerà l'exchange di criptovalute Crypto.com per coniare i token, visualizzarli sulla blockchain e custodirli fino alla loro distribuzione agli azionisti, secondo quanto dichiarato dalla società.

Token potrebbe offrire scontistiche su prodotti Trump

Trump Media, la società proprietaria della piattaforma Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato per la prima volta il 31 dicembre i piani per un token digitale destinato agli azionisti.

La società ha ribadito che il token non è un titolo azionario tokenizzato e non darà diritto ai possessori di diritti di azionista o di rivendicare i futuri guadagni della società.

Inoltre, non potrà essere convertito in denaro contante o altri premi finanziari.

Tuttavia, i detentori potrebbero ricevere altri vantaggi, come sconti legati ai prodotti Trump Media, ad esempio Truth Social, periodicamente durante l'anno.

L'iniziativa fa parte di un più ampio sforzo volto a integrare la tecnologia blockchain nell'ecosistema dell'azienda.

In precedenza era stato proposto un airdrop di un token per ogni azione posseduta, ma Trump Media ha dichiarato che i dettagli relativi al processo di assegnazione e distribuzione previsti erano ancora in fase di elaborazione.

CEO: Determinanti le linee guida di autorità di regolamentazione

Il CEO e presidente di Trump Media, Devin Nunes, ha dichiarato in un comunicato stampa che le linee guida normative costituiscono un fattore determinante nell'implementazione dei token.

“Siamo ansiosi di sfruttare la tecnologia blockchain di Crypto.com in conformità con le linee guida della Securities and Exchange Commission a vantaggio dei nostri azionisti e per promuovere la trasparenza, anche ottenendo un quadro chiaro della titolarità effettiva alla data di registrazione”, afferma.

Azioni Trump Media per lo più di proprietà di insider

Le azioni di Trump Media (DJT) hanno aperto a 13,85 dollari e sono salite a 14,94 dollari martedì, registrando un aumento superiore al 7%. Tuttavia, alla chiusura dei mercati, il titolo è sceso a 13,91 dollari.

La piattaforma per investitori Simply Wall St stima che Trump Media abbia quasi 280 milioni di azioni in circolazione, di cui oltre il 41% detenute da singoli insider, il 32% dal pubblico e il 23% da istituzioni.