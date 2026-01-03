Trump Media & Technology Group, operatore della piattaforma Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di lanciare un token blockchain per gli azionisti, che darà accesso a vantaggi e ricompense.

Il token DJT sarà lanciato in collaborazione con il crypto exchange Crypto.com e verrà distribuito agli azionisti esistenti con un rapporto 1:1, ovvero un token per ogni azione detenuta, secondo quanto comunicato dalla società.

Il token “potrebbe” includere premi e benefit per gli azionisti DJT, come sconti sulla piattaforma social Truth Social, sul servizio di streaming Truth+ e sul prediction market Truth Predict.

Tuttavia, Trump Media ha precisato a Cointelegraph che il token non è un’azione tokenizzata e non conferisce diritti azionari né pretese sui futuri utili della società.

Andamento delle azioni di Trump Media and Technology Group nell'ultimo anno. I token previsti non seguiranno l'andamento del prezzo dell'azienda. Fonte: Yahoo Finance

Il token dimostra come la tecnologia blockchain possa essere abbinata alle asset class tradizionali per offrire vantaggi agli holder, ma evidenzia anche come i prodotti azionari tokenizzati non garantiscano necessariamente gli stessi diritti di proprietà dell'asset sottostante.

Robinhood tokenizza il private equity, ma gli utenti non hanno gli stessi diritti degli azionisti

A giugno, la piattaforma di intermediazione finanziaria Robinhood ha annunciato il lancio del trading di azioni tokenizzate per i clienti dell'Unione Europea.

Robinhood ha offerto ai clienti 5 $ in token di “private equity” SpaceX e OpenAI come iniziativa di lancio.

Panoramica delle azioni tokenizzate quotate in borsa. Fonte: RWA.XYZ

Tuttavia, OpenAI ha preso immediatamente le distanze dai token, avvertendo i potenziali detentori che non rappresentano una partecipazione azionaria privata nella società né conferiscono alcun diritto di azionista.

“Non abbiamo stretto alcuna partnership con Robinhood, non siamo stati coinvolti in questa iniziativa e non la approviamo. Qualsiasi trasferimento di quote di OpenAI richiede la nostra approvazione. Non abbiamo approvato alcun trasferimento”, ha dichiarato OpenAI in risposta all’annuncio di Robinhood.

Avvocati e dirigenti del settore crypto hanno dichiarato a Cointelegraph che molti prodotti azionari tokenizzati sono progettati per replicare l’andamento del prezzo dell’asset sottostante, ma non rappresentano una partecipazione azionaria effettiva in una società né i diritti contrattuali tipici della proprietà azionaria tradizionale.

“Non esiste alcuna rivendicazione diretta sugli asset della società, nessun diritto di voto e nessun accesso alle informazioni finanziarie interne”, ha affermato John Murillo, chief business officer della società fintech B2BROKER.