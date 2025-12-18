YouGov: Possesso di crypto in UK sceso all'8% nel 2025

Un nuovo sondaggio condotto per conto dell'autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA), rivela che il possesso di criptovalute nel Paese è diminuito negli ultimi 12 mesi, ma che il valore complessivo degli asset digitali detenuti è in crescita.

Secondo i risultati di un sondaggio YouGov pubblicato martedì dalla FCA, la percentuale della popolazione adulta britannica che possiede criptovalute è scesa all'8% nel 2025 dal 12% nel 2024. I dati si basano su 2.353 interviste condotte dal 5 agosto al 2 settembre.

Sebbene la proprietà di criptovalute nel Paese sia diminuita, la quota è ancora doppia rispetto a quella basata sui dati del 2021: 4% di proprietà. Inoltre, il sondaggio cita una “tendenza continua” nelle partecipazioni, con un calo delle proprietà di piccolo valore e una crescita delle partecipazioni di grande valore. Secondo il rapporto, il 21% degli intervistati possedeva da 1.343 a 6.708 dollari in criptovalute e l'11% da 6.709 a 13.416 dollari.

Percentuale di adulti britannici detentori di crypto dal 2021 al 2025. Fonte: FCA

“Sempre più persone stanno abbandonando i piccoli investimenti per dedicarsi a quelli più consistenti”, ha affermato la FCA, aggiungendo: “In particolare, coloro che partecipano a [prestiti e finanziamenti] tendono ad essere più informati, più propensi al rischio e più consapevoli dei nostri avvertimenti rispetto all'utente medio di criptovalute”.

Tra gli intervistati nel sondaggio YouGov che hanno dichiarato di possedere criptovalute, circa il 57% ha affermato di detenere Bitcoin (BTC) e il 43% Ether (ETH). La proprietà di altcoin era significativamente inferiore rispetto a quella delle due maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato, ma circa il 21% dei possessori britannici ha riferito di disporre di Solana (SOL).

Avvio consultazioni su norme in materia crypto

I risultati del sondaggio YouGov sono stati resi pubblici lo stesso giorno in cui la FCA ha avviato tre consultazioni sulle regole del mercato delle criptovalute per gli scambi, lo staking, il prestito e la DeFi. L'autorità di vigilanza finanziaria ha chiesto alle entità interessate di fornire un feedback entro febbraio, nell'ambito degli sforzi del governo britannico volti a stabilire un quadro normativo per le criptovalute.