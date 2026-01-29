L'emittente di stablecoin Circle ha concesso una sovvenzione per sostenere l'implementazione di un'infrastruttura finanziaria digitale in tutto il sistema delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di rendere più efficienti i pagamenti degli aiuti umanitari.

Annunciato mercoledì alla conferenza del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, la Circle Foundation ha dichiarato che la sua prima sovvenzione internazionale sosterrà il Digital Hub of Treasury Solutions (DHoTS) delle Nazioni Unite “negli sforzi volti a semplificare i trasferimenti di valore monetario nell'ecosistema delle Nazioni Unite”.

L'azienda, tuttavia, non ha specificato l'entità o la forma della sovvenzione.

La sovvenzione si basa sulla prima collaborazione di Circle con l'UNHCR e il DHoTS nel 2022, che ha facilitato i pagamenti in stablecoin USDC (USDC) per gli ucraini sfollati.

Alexander De Croo, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ha affermato che i pagamenti in stablecoin consentiranno all'ONU di “far fruttare al meglio ogni dollaro” con “budget limitati”.

Circle ha affermato che l'infrastruttura finanziaria digitale, comprese le stablecoin, può massimizzare l'impatto di ogni dollaro donato, con 38 miliardi di dollari di fondi umanitari annuali che si basano su sistemi tradizionali.

Barham Salih, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha dichiarato: “Si tratta di utilizzare la tecnologia per sostenere la dignità e la libertà di scelta delle persone costrette a fuggire, massimizzando al contempo l'impatto di ogni dollaro che ci viene affidato”.

Il sostegno di Circle alle Nazioni Unite giunge appena un mese dopo la costituzione della Circle Foundation, avvenuta a dicembre, con l'obiettivo di promuovere iniziative filantropiche volte a favorire la resilienza finanziaria e l'inclusione.

Stablecoin assumeranno ruolo più importante in pagamenti globali

Il mercato delle stablecoin è ormai un settore da 312,7 miliardi di dollari ed è attivamente utilizzato per i pagamenti quotidiani, le transazioni commerciali e come strumento di risparmio in tutto il mondo.

A inizio mese, Bloomberg Intelligence ha previsto che i flussi di pagamento in stablecoin aumenteranno a un tasso di crescita annuale composto dell'81% fino a raggiungere i 56.600 miliardi di dollari entro il 2030.