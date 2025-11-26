La piattaforma predittiva Polymarket ha ricevuto l'approvazione normativa dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense per gestire una piattaforma di trading intermediata.
In una comunicazione diffusa martedì, Polymarket ha dichiarato che la CFTC ha emesso un ordine di designazione modificato che consentirà alla società di “gestire una piattaforma di trading intermediata soggetta all'insieme completo dei requisiti applicabili agli exchange statunitensi regolamentati a livello federale”.
A detta di Polymarket, l'approvazione consentirà alla piattaforma di acquisire direttamente broker e clienti e di facilitare il trading nelle sedi statunitensi.
“Tale approvazione ci consente di operare in modo conforme alla maturità e alla trasparenza richieste dal quadro normativo statunitense”, spiega Shayne Coplan, fondatore e CEO di Polymarket.
L'approvazione normativa giunge circa cinque mesi dopo la chiusura da parte della CFTC e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di un'indagine su Polymarket volta ad accertare se la piattaforma accettasse operazioni da utenti con sede negli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, l'FBI avrebbe effettuato una perquisizione a casa di Coplan nell'ambito dell'indagine sulla piattaforma predittiva, sequestrando i suoi dispositivi elettronici.
La piattaforma è soggetta alla supervisione e alla regolamentazione della CFTC fintanto che opera negli Stati Uniti. Un disegno di legge sulla struttura del mercato attualmente all'esame del Congresso potrebbe inoltre ampliare l'autorità della CFTC sugli asset digitali.
Leadership CFTC in fase di cambiamento
La comunicazione della CFTC sotto la presidenza ad interim di Caroline Pham giunge mentre il Senato degli Stati Uniti si appresta a votare la nomina del funzionario della SEC Michael Selig a prossimo presidente dell'autorità di regolamentazione delle commodity. I membri della Commissione Agricoltura del Senato hanno votato secondo le linee di partito a favore della nomina di Selig.
Anche se Selig venisse confermato, la CFTC continuerebbe a disporre di quattro posti vacanti nella commissione. Martedì scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva ancora annunciato alcun potenziale sostituto alla guida dell'autorità di regolamentazione.