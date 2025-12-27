Brandt: Clarity Act USA non sconvolgerà prezzo di Bitcoin

Peter Brandt, trader veterano, ha affermato che la potenziale approvazione del Clarity Act statunitense difficilmente influenzerà in modo significativo il prezzo di Bitcoin, dopo che è emerso che potrebbe essere approvato dal Congresso già a gennaio.

“Si tratta di uno sviluppo macroeconomico che sconvolgerà il mondo? No. È sicuramente necessario, ma non è qualcosa che dovrebbe ridefinirne il valore”, spiega Brandt a Cointelegraph venerdì. “Avere un asset regolamentato, in particolare un asset che gli investitori irriducibili non hanno mai voluto fosse regolamentato, non è un evento sconvolgente”, aggiunge.

Le dichiarazioni di Brandt seguono quelle di David Sacks, responsabile della Casa Bianca per crypto e AI, che giovedì ha commentato: “Siamo più vicini che mai all’approvazione della storica legge sulla struttura del mercato crypto”.

“Non vediamo l’ora di portare a termine il lavoro a gennaio”, sottolinea Sacks.

Clarity Act già stato scontato

Sebbene Brandt non consideri il Clarity Act un catalizzatore in grado di riportare Bitcoin (BTC) al suo massimo storico di 125.100$, sottolinea che la legislazione rappresenterebbe comunque un significativo passo avanti per l'intero settore crypto. “Il Clarity Act sarebbe positivo perché renderebbe molto più chiara la struttura regolamentare delle crypto asset”, ha aggiunto.

Citando lo stesso Brandt, John Glover, direttore degli investimenti di Ledn, ha dichiarato a Cointelegraph che la potenziale approvazione del Clarity Act è già stata “scontata dal mercato”.

“Non mi aspetto che tale evento abbia un impatto significativo sui mercati il primo giorno”, sostiene Glover, aggiungendo che eventuali benefici sull’andamento dei prezzi potrebbero manifestarsi solo in un secondo momento.

“Si tratta di un altro passo in avanti verso l’accettazione generalizzata di Bitcoin ed ETH come asset di investimento, quindi nel lungo periodo mi aspetto comunque che la traiettoria dei prezzi sia al rialzo”, precisa Glover.

Brandt è convinto che Bitcoin si trovi in un mercato ribassista, anche se ritiene che il Clarity Act possa comportare una “moderata tendenza al ribasso”.

Brandt: Bitcoin potrebbe scendere a 60.000$ nel 2026

“Credo che i grafici suggeriscano che Bitcoin potrebbe scendere fino al livello di 60.000$, probabilmente nel terzo trimestre del 2026”, spiega. Ciò rappresenterebbe un calo del 31% rispetto al prezzo di Bitcoin al momento della pubblicazione, pari a 88.000$, secondo quanto riportato da CoinMarketCap.

Il disegno di legge è stato al centro dell’attenzione non solo per il settore crypto, ma anche per i legislatori favorevoli all'asset class.

Il 9 dicembre, la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis, membro della Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti e una delle più importanti sostenitrici del Congresso per quanto riguarda la struttura del mercato degli asset digitali, ha dichiarato di voler compiere il prossimo passo per portare avanti il disegno di legge nei prossimi giorni.

Il senatore sottolinea che il settore “sta iniziando a preoccuparsi” per l'iter del disegno di legge, aggiungendo che le bozze “vengono modificate ogni pochi giorni” durante le discussioni bipartisan.