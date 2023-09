Bitcoin (BTC) inaugura l'ultima settimana di settembre con un nuovo test dei 26.000$, mentre persiste un'ostinata fascia di oscillazione.

Una chiusura settimanale poco incoraggiante dà inizio al culmine di un mese tradizionalmente poco brillante per le quotazioni di BTC.

Dopo aver affrontato una settimana frenetica di eventi macroeconomici, Bitcoin dovrà sopportare molto altro prima che il mese di settembre finisca. I dati sul prodotto interno lordo degli Stati Uniti per il secondo trimestre saranno pubblicati il 28 settembre, mentre i dati sulle spese per i consumi personali (PCE) seguiranno il giorno successivo.

Il momento clou, tuttavia, coinciderà probabilmente con il discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, una settimana dopo la decisione di mantenere i tassi di interesse statunitensi agli attuali livelli elevati.

L'inflazione rimane un punto di discussione importante per il quarto trimestre mentre Bitcoin manca ancora di direzionalità, dal momento che settimana dopo settimana non emerge una chiara tendenza a rialzo o ribasso.

Questa settimana sarà differente? Inizia il conto alla rovescia per la chiusura mensile.

"Death cross" su grafico settimanale di BTC

La performance dei prezzi di BTC, pur rimanendo stabile durante il fine settimana, è peggiorata dopo la chiusura settimanale del 24 settembre.

BTC/USD ha raggiunto i 26.000$, come risulta dai dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView, e al momento della stesura tale livello è ancora in grado di fungere da supporto prima dell'apertura della settimana a Wall Street.

Grafico orario di BTC/USD. Fonte: TradingView

Analizzando la situazione degli exchange, gli esperti segnalano liquidazioni di posizioni long e short su BTC.

Nice long squeeze. Bulls trapped. https://t.co/FxUGbwxx3v pic.twitter.com/us8Cxno5PZ — IT Tech (@IT_Tech_PL) September 24, 2023

Bitcoin è tuttora prossimo ai minimi di due settimane, rafforzando le argomentazioni degli analisti già prudenti su ciò che potrebbe accadere in seguito.

Il famoso trader e analista Rekt Capital continua a monitorare ciò che suggerisce possa essere una ripetizione del precedente comportamento dei prezzi di BTC. Il 2023, ha sostenuto nel fine settimana, potrebbe ritrovarsi ad assomigliare al 2019, ovvero alla sua controparte del precedente ciclo.

"Bitcoin potrebbe seguire lo stesso frattale ribassista del 2019, scendendo più in basso in questo macro range", suggerisce condividendo un grafico comparativo.

In un successivo dibattito su X, Rekt Capital indica il potenziale obiettivo di ribasso del frattale in prossimità dei 20.000$.

Grafico settimanale commentato di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital/X

Nel frattempo Keith Alan, cofondatore della risorsa di monitoraggio Material Indicators, ha individuato un cosiddetto "death cross" sui timeframe settimanali.

In questo caso, la media mobile semplice (SMA) a 21 settimane, in calo, si è incrociata con la sua controparte a 200 settimane, in aumento; il fenomeno evidenzia la debolezza comparativa della recente price action.

Pubblicando un grafico che mostra un avvertimento di ribasso dagli strumenti di prezzo proprietari di Material Indicators, Alan ha aggiunto che ciò sarebbe stato invalidato se BTC/USD avesse recuperato i 26.500$.

#DeathCross + nuovo segnale di precognizione del trend ⬇️ sul grafico settimanale di #btc (per invalidare è necessario un pump al di sopra dei 26.500$).

A #DeathCross + a new Trend Precognition ⬇️ Signal on the #btc Weekly Chart (Pump > $26.5 to invalidate).



Any questions? pic.twitter.com/aBa64Be56D — Keith Alan (@KAProductions) September 25, 2023

Un parere più ottimistico è arrivato dal trader e analista Credible Crypto, che ritiene che un riequilibrio della composizione del mercato possa determinare un ritorno a 27.000$.

"Abbiamo registrato un accumulo chiaro, visibile e confermato nel riquadro verde", ha commentato basandosi sull'analisi del fine settimana.

"Quest'ultima spinta al ribasso sembra essere una manipolazione (riquadro rosso) prima di un'espansione al rialzo. A mio parere sono in arrivo i 27.000$".

Grafico commentato di BTC/USD. Fonte: Credible Crypto/X

Settembre 2023 mantiene lo status di positivo

Nonostante la debolezza registrata durante la notte, Bitcoin rimane in attivo per tutto il mese di settembre: impresa rara per gli standard storici.

Secondo gli ultimi dati in tempo reale forniti dalla risorsa di monitoraggio CoinGlass, BTC/USD è in crescita dello 0,8% da un mese all'altro.

Ritorni mensili su BTC/USD. Fonte: CoinGlass

Sebbene possa sembrare modesto se paragonato alla volatilità generalmente riscontrata nella coppia, il mese di settembre solitamente costituisce un preludio ribassista a un rialzo più sostanziale, tradizionalmente riscontrato a ottobre.

Il 2023 è quindi ancora sulla buona strada per realizzare la più forte performance di settembre di Bitcoin da sette anni a questa parte.

Il mese di ottobre, informalmente noto come "Uptober" tra gli hodler per la sua coincidenza con rialzi di BTC e delle altre criptovalute, è già un argomento di discussione.

Michaël van de Poppe, fondatore e CEO della società di trading Eight, ha suggerito che l'inizio del prossimo mese potrebbe fornire il giusto stimolo affinché la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute superi la media mobile esponenziale (EMA) a 200 settimane.

"La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute combatte la resistenza dell'EMA a 200 settimane", spiega su X nel fine settimana.

"Penso che sia solo una questione di tempo prima che si arrivi al di sopra. Probabilmente 1-2 settimane se l'ETF sui futures di Ethereum venisse approvato in coincidenza dell'inizio dell'Uptober".

Grafico settimanale della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute. Fonte: Michaël van de Poppe/X

L'EMA a 200 settimane di Bitcoin continua a fungere da supporto e attualmente si trova a 25.700$.

Dati PCE e intervento di Powell protagonisti della settimana macroeconomica

Qualora gli eventi macroeconomici della scorsa settimana non fossero stati sufficienti a indurre una significativa volatilità sui mercati di Bitcoin e criptovalute, è probabile che la programmazione di fine mese sortisca l'effetto desiderato.

La revisione del PIL statunitense del secondo trimestre precederà i commenti del presidente della Fed Powell e di altri cinque relatori, tra cui il governatore Lisa Cook, il 28 settembre. I mercati, come sempre, seguiranno con attenzione il linguaggio usato – soprattutto da Powell – per determinare come potrebbe svolgersi la futura politica economica.

Un giorno dopo arriveranno i dati PCE, noti per essere uno degli indicatori preferiti dalla Fed per misurare l'andamento dell'inflazione.

"Una settimana molto intensa, con il ritorno della volatilità", riassume la risorsa di analisi finanziaria The Kobeissi Letter su X.

Subscribe to access our analysis and see what we're trading:https://t.co/SJRZ4FrNBc — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 24, 2023

Prima dei dati e degli interventi della Fed, i mercati prevedono una probabilità del 75% che i tassi di interesse rimangano ancorati ai livelli attuali nella prossima riunione decisionale di novembre, stando ai dati del FedWatch Tool del CME Group.

Grafico delle probabilità dei tassi target della Fed. Fonte: CME Group

Prima di allora, però, incombe la minaccia di una nuova paralisi del governo degli Stati Uniti a causa di una controversia sul bilancio. I politici avranno tempo fino al 2 ottobre per evitarlo, osserva Joe Carlasare, esperto di controversie commerciali e pro-Bitcoin.

I mercati predittivi anticipano ora il 70% di uno shutdown governativo il 2 ottobre.

Milioni di lavoratori federali rischiano di vedersi ritardare lo stipendio in caso di chiusura del governo, tra cui molti dei circa 2 milioni di militari e più di 2 milioni di lavoratori civili in tutta la nazione.

Millions of federal workers face delayed paychecks when the government shuts down, including many of the roughly 2 million military personnel and more than 2 million… pic.twitter.com/XTrt0g06t2 — Joe Carlasare (@JoeCarlasare) September 24, 2023

Analisi smentisce il declino del saldo di BTC negli exchange

I Bitcoin disponibili per l'acquisto sugli exchange potrebbero essere vicini ai livelli più bassi dal 2018, ma ciò non è motivo di celebrazione o addirittura di ottimismo, come sostiene un analista di lunga data.

Per Willy Woo, creatore della piattaforma statistica Woobull, la natura "sintetica" dei saldi di BTC degli exchange significa che il loro declino pluriennale non rappresenta l'offerta di BTC che diviene più illiquida o scarsa.

"L'acquisto dell'inventario di BTC sugli exchange farà salire il prezzo? NO! Si tratta di una falsità", dichiara su X nel fine settimana.

"Ciò è accaduto durante tutto il mercato ribassista del 2022. Non vi è alcuno shock dell'offerta in quanto i BTC sintetici attraverso i mercati dei futures si sono aggiunti alle scorte. Il mercato ha toccato il fondo quando i mercati dei futures hanno ceduto".

Grafico commentato delle scorte di Bitcoin sugli exchange. Fonte: Willy Woo/X

Woo sostiene che l'approvazione di un fondo negoziato in borsa per Bitcoin spot negli Stati Uniti contribuirebbe in qualche modo a "correggere" il problema.

I futures, ha aggiunto, rappresentano un elemento di disturbo che ha alterato la sua prospettiva di mercato a inizio 2022, prima che BTC/USD toccasse i minimi di due anni a 15.600$ a novembre.

"Ho ritenuto il mercato rialzista nei primi mesi del 2022 leggendo i flussi on-chain (spot) come rialzisti, mentre il leviatano dell'impatto dei futures sosteneva il contrario", ha ammesso.

Bitcoin presenta "affascinanti" analogie con il 2020

A prescindere dall'andamento del prezzo di BTC sul breve termine, alcuni rimangono generalmente ottimisti per quel che riguarda lo stato di salute generale dell'asset.

Tra questi spicca il popolare trader e analista noto come Moustache, che ora ritiene che i livelli attuali possano rappresentare l'ultima possibilità di "comprare il ribasso" di BTC nel 2023.

Pubblicando un grafico che confronta lo stato attuale con quello del 2020, Moustache ha inoltre evidenziato "affascinanti" somiglianze nell'indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin.

#Bitcoin 2020 vs 2023

Non è affascinante?

Forse l'ultima opportunità di "buy the dip" nel 2023.

Successivamente ha attribuito importanza alla permanenza dell'EMA a 200 settimane come supporto.

"Il 95% si aspetta prezzi più bassi che non si manifesteranno" riporta, integrando un ulteriore grafico che posiziona BTC/USD in una struttura a "megafono" in espansione.

Grafico settimanale commentato di BTC/USD. Fonte: Moustache/X

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione di investimento e di trading comporta dei rischi e i lettori devono condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.

Traduzione a cura di Walter Rizzo