Secondo uno studio della Financial Industry Regulatory Authority, gli investitori statunitensi stanno valutando l’acquisto di crypto molto meno rispetto al passato, a causa della diminuzione della propensione al rischio.

La percentuale di investitori in criptovalute è rimasta stabile al 27% tra il 2021 e il 2024, ma la quota di coloro che stanno considerando di comprarne di più o di investire per la prima volta è scesa dal 33% nel 2021 al 26% nel 2024, ha riportato giovedì la FINRA.

Il regolatore ha inoltre rilevato che gli investitori con “alti livelli di rischio di investimento” sono diminuiti di quattro punti percentuali, attestandosi all’8% tra il 2021 e il 2024. Il calo più marcato riguarda gli under 35, che hanno perso nove punti percentuali, arrivando al 15%.

Il numero di persone che investono in criptovalute è rimasto stabile dall'ultimo studio condotto nel 2024, ma è diminuito il numero di investitori che stanno valutando di aggiungerle ai propri portafogli. Fonte: FINRA

Gli investimenti in crypto registrano solitamente un picco nei periodi di forte ottimismo del contesto macroeconomico generale, ma l'incertezza sui tassi di interesse, sull'inflazione e sull'economia ha probabilmente spinto gli investitori a rivolgersi ad asset percepiti come più sicuri.

Le crypto sono state segnalate come strumenti rischiosi ma fondamentali per gli obiettivi finanziari

Lo studio della FINRA è stato condotto tra luglio e dicembre 2024 su 2.861 investitori statunitensi e tramite un sondaggio online condotto in ogni singolo Stato su 25.539 adulti. È emerso che il 66% degli intervistati ha segnalato le crypto come un investimento rischioso, in aumento rispetto al 58% del 2021.

Tuttavia, un terzo degli investitori ha risposto di ritenere necessario assumersi rischi elevati per raggiungere i propri obiettivi finanziari, percentuale che è salita al 50% tra gli intervistati di età inferiore ai 35 anni.

Circa il 13% degli investitori, compreso quasi un terzo degli individui di età inferiore ai 25 anni, ha inoltre dichiarato di aver acquistato meme stock e altri investimenti virali.

Il ritmo dei nuovi investitori rallenta

Anche il ritmo con cui nuovi investitori entrano nei mercati è diminuito rispetto al 2021. Solo l’8% ha dichiarato di essere entrato nel mercato negli ultimi due anni fino al 2024, rispetto al 21% nel 2021.

“L’ondata di giovani investitori che era entrata nel mercato all’inizio della pandemia, come riportato nell’NFCS 2021, si è invertita con la fine della pandemia, riportando la quota di adulti statunitensi sotto i 35 anni che investono ai livelli del 2018”, ha osservato la FINRA.

Nel complesso, la FINRA ha rilevato che i risultati indicano una “modesta tendenza verso atteggiamenti e comportamenti più cauti” rispetto all’indagine del 2021.