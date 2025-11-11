L'Internal Revenue Service (IRS) statunitense, l'agenzia fiscale del Paese che fa capo al Dipartimento del Tesoro, ha aggiornato le sue linee guida per i crypto exchange-traded product (ETPs), includendo un safe harbor per i trust che intendono effettuare lo staking di asset digitali.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha scritto lunedì in un post su X che le agenzie hanno pubblicato delle linee guida che offrono agli ETP crypto “un percorso chiaro per effettuare lo staking di asset digitali e condividere i premi di staking con i loro investitori retail”.

Secondo le linee guida disponibili sul sito web dell'IRS, le agenzie governative consentirebbero ai trust crypto di partecipare allo staking, a condizione che siano negoziati su una borsa valori nazionale, detengano solo contanti e “unità di un unico tipo di asset digitale” custodite da un depositario, e adottino misure per mitigare rischi specifici per gli investitori.

“L'impatto sull'adozione dello staking dovrebbe essere significativo”, ha affermato Bill Hughes, consulente legale senior di Consensys, in un post pubblicato lunedì su X.

“Questo safe harbor fornisce la tanto attesa chiarezza normativa e fiscale per i veicoli istituzionali come gli ETF e i trust crypto, consentendo loro di partecipare allo staking pur rimanendo conformi”, ha scritto Hughes. “Rimuove efficacemente un importante ostacolo legale che aveva scoraggiato gli sponsor di fondi, i custodi e gli asset manager dall'integrare il rendimento da staking nei prodotti di investimento regolamentati”.

Le linee guida hanno fatto seguito all'approvazione, da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense a settembre, di standard di quotazione generici, che dovrebbero portare al via libera per i crypto exchange-traded fund. L'IRS e il Tesoro hanno preso atto della modifica delle norme della SEC come parte delle linee guida aggiornate.

Linee guida in arrivo alla vigilia della fine dello shutdown del governo?

Dopo oltre 40 giorni, secondo quanto riportato domenica, diversi Senatori Democratici statunitensi hanno "rotto le righe" dichiarandosi disposti a sostenere i Repubblicani in un voto per porre fine allo shutdown del governo, approvando una risoluzione provvisoria valida fino a gennaio.

Al momento della pubblicazione, il Senato non aveva ancora votato la misura. Da quando è iniziato lo shutdown, il 1° ottobre, il personale di molti dipartimenti e agenzie, tra cui la SEC e l'IRS, è stato messo in congedo forzato.