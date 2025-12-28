I legislatori statunitensi hanno presentato una bozza di discussione che alleggerirebbe il carico fiscale sugli utenti abituali di criptovalute, esentando le piccole transazioni in stablecoin dalle imposte sulle plusvalenze e offrendo una nuova opzione di differimento per i premi di staking e mining.

La proposta, presentata dai rappresentanti Max Miller dell'Ohio e Steven Horsford del Nevada, mira a modificare l'Internal Revenue Code per riflettere il crescente utilizzo degli asset digitali nei pagamenti. La bozza è stata redatta “per eliminare il riconoscimento di guadagni di basso valore derivanti dall'uso abituale da parte dei consumatori di stablecoin regolamentate per i pagamenti”, secondo quanto riportato nella bozza.

In base alla bozza, gli utenti non sarebbero tenuti a riconoscere guadagni o perdite su transazioni in stablecoin fino a 200$, a condizione che l'asset sia emesso da un emittente autorizzato ai sensi del GENIUS Act, ancorato al dollaro statunitense e mantenga un intervallo di negoziazione ristretto intorno a 1$.

Il disegno di legge include misure di salvaguardia per prevenire abusi. L'esenzione non si applicherebbe se una stablecoin fosse negoziata al di fuori di una fascia di prezzo ristretta, e i broker o i dealer sarebbero esclusi dal benefit. Il Tesoro manterrebbe inoltre l'autorità di emanare norme anti-abuso e requisiti di segnalazione.

Disegno di legge spiega ragioni alla base delle agevolazioni fiscali. Fonte: House

Proposta di legge USA rinvia imposte su compensi derivanti da staking

Oltre ai pagamenti, la proposta affronta le preoccupazioni di lunga data relative al “reddito fantasma” derivante dallo staking e dal mining. I contribuenti potrebbero scegliere di differire il riconoscimento del reddito derivante da staking o mining fino a cinque anni, anziché essere tassati immediatamente al momento della ricezione.

“Tale disposizione intende riflettere un necessario compromesso tra la tassazione immediata al momento del possesso e del controllo e il differimento completo fino alla cessione”, recita la bozza.

La proposta estende inoltre il trattamento fiscale esistente per il prestito titoli a determinati accordi di prestito di asset digitali, applica le regole di wash sale agli asset crypto attivamente negoziati e consente a trader e dealer di optare per la contabilità mark-to-market.

Gruppi crypto esortano Senato a riconsiderare il divieto su rendimenti da stablecoin

La scorsa settimana, la Blockchain Association ha indirizzato una lettera alla Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, firmata da oltre 125 crypto società e gruppi industriali, in cui si opponeva al tentativo di estendere le restrizioni sui premi in stablecoin alle piattaforme di terze parti.

Il gruppo ritiene che estendere i limiti del GENIUS Act oltre gli emittenti di stablecoin frenerebbe l'innovazione e aumenterebbe la concentrazione del mercato a favore dei grandi operatori storici. La lettera paragona i rendimenti delle criptovalute agli incentivi comunemente offerti dalle banche e dalle società di carte di credito, avvertendo che vietare caratteristiche simili per le stablecoin comprometterebbe la concorrenza leale.