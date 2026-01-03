Il deputato statunitense Warren Davidson avverte che gli Stati Uniti stanno derivando verso un sistema finanziario “permissioned” e fortemente sorvegliato, sostenendo che la recente legislazione sulle crypto compromette la promessa originaria del settore di una moneta privata e permissionless.

In un post su X pubblicato mercoledì, Davidson ha criticato il GENIUS Act, focalizzato sulle stablecoin, affermando che abilita una versione “wholesale” di una CBDC in dollari USA che potrebbe essere utilizzata per “sorveglianza, coercizione e controllo”.

Il deputato teme inoltre l’introduzione di un sistema di identità digitale che costringerebbe gli americani a ottenere il permesso del governo per utilizzare il proprio denaro.

“Non fatevi ingannare”, ha scritto Davidson.

“Dobbiamo respingere questo Stato di sorveglianza globalista e tornare ai principi fondamentali”, ha aggiunto, ricordando ai suoi 86.600 follower su X che la promessa originaria di Bitcoin non era tanto quella di essere un asset illiquido a copertura dell’inflazione, quanto piuttosto un sistema di pagamento peer-to-peer, permissionless.

Davidson è stato uno dei più accesi sostenitori del denaro permissionless, della self-custody e della tutela della privacy al Congresso sin da quando il repubblicano ha iniziato a rappresentare l’Ohio nel 2016. Nel corso degli anni ha presentato diverse proposte di legge volte a limitare il controllo statale sulle crypto, a criminalizzare le CBDC e persino una che mirava a rimuovere dall’incarico l’allora presidente della Securities and Exchange Commission, Gary Gensler.

Davidson non è solo in questa battaglia

La rappresentante Marjorie Taylor Greene ha dichiarato di aver votato contro il GENIUS Act, sostenendo che esso conferisce potere alle banche aprendo al contempo una “porta secondaria” alla CBDC.

“Il vero pericolo risiede nell'ID digitale, nella CBDC e nell'assenza di self custody”, ha affermato Greene, facendo eco alle osservazioni di Davidson.

Il CLARITY Act è più promettente, ma il suo impatto potrebbe essere limitato

Sia Davidson che Greene sembravano più favorevoli al CLARITY Act, che è in attesa di approvazione al Senato e dovrebbe essere discusso all'inizio del 2026.

“Il CLARITY promette di correggere alcune delle carenze del GENIUS proteggendo la self-custody e incorporando altre disposizioni della Camera”, ha affermato Davidson.

Ma con il GENIUS Act in vigore, Davidson ha affermato che qualsiasi modifica alla libertà individuale derivante dal CLARITY Act sarà in gran parte di facciata.

“Il futuro del denaro determinerà il futuro. Senza un massiccio intervento divino, quel futuro appare permissioned, sorvegliato e indebolito.”