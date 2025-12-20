Il Senato degli Stati Uniti ha confermato l’avvocato cripto-friendly Mike Selig come nuovo presidente della Commodity Futures Trading Commission e ha promosso Travis Hill alla guida della Federal Deposit Insurance Corporation.

Le due conferme sono state incluse in un pacchetto di quasi 100 altri candidati selezionati dall’amministrazione Trump per vari incarichi governativi, approvato giovedì dal Senato con 53 voti favorevoli e 43 contrari.

Selig, che vanta precedenti esperienze presso la CFTC e la Securities and Exchange Commission, si è impegnato a rendere le criptovalute una priorità quando è stato nominato a ottobre, dopo essere stato scelto per subentrare al precedente candidato, Brian Quintenz.

Nel frattempo, Hill aveva già ricoperto il ruolo di presidente ad interim della FDIC e ha espresso una posizione favorevole nei confronti del settore crypto.

Inoltre, nel corso di audizioni al Congresso, Hill si è espresso contro il presunto debanking di aziende legate alle criptovalute.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) potrebbe presto ottenere competenze più specifiche in materia di criptovalute, attraverso iniziative come il disegno di legge bipartisan presentato al Senato lo scorso novembre, che mira a trasferire alla CFTC la supervisione primaria dei mercati crypto.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) è invece destinata a regolamentare gli emittenti di stablecoin e ad avere un ruolo chiave nel definire le modalità di accesso bancario del settore crypto.

Selig rimarrà in carica fino al 2029, Hill fino al 2030

Il mandato di Mike Selig scadrà nell’aprile 2029. Una volta prestato giuramento, subentrerà alla presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Caroline Pham, che aveva pianificato di lasciare l’incarico una volta confermato il nuovo presidente per entrare a far parte del provider di infrastrutture crypto MoonPay.

Mike Selig resterà l’unico commissario della commissione, normalmente composta da cinque membri, dopo che una serie di dimissioni avvenute all’inizio dell’anno ha lasciato Caroline Pham come unica commissaria ancora in carica presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Travis Hill guiderà l’agenzia per i prossimi cinque anni. Martin Gruenberg, il precedente presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) confermato dal Senato, si è dimesso a gennaio nell’ambito della fase conclusiva dell’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden.

Il settore è ottimista riguardo alla futura regolamentazione delle crypto

La notizia della nomina di leader crypto-friendly alla guida di due importanti enti di regolamentazione è stata accolta con favore dal settore.

Faryar Shirzad, chief policy officer del crypto exchange Coinbase, ha dichiarato in un post su X che “l'esperienza di Selig nel settore delle crypto e come regolatore federale garantirà che il mercato americano delle criptovalute sia governato con equità, chiarezza e un impegno costante nel rispetto della legge”.

Cody Carbone, CEO del gruppo di advocacy del settore crypto Digital Chamber, ha dichiarato che la conferma di Selig da parte del Senato degli Stati Uniti rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo, dati “i suoi precedenti come membro e avvocato che si è occupato delle complesse questioni tecniche relative agli asset digitali”.