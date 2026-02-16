Segretario al Tesoro Bessent: USA non “salveranno” Bitcoin

Mercoledì il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha testimoniato davanti al Congresso e ha ribadito che gli Stati Uniti manterranno i Bitcoin (BTC) acquisiti attraverso il sequestro di asset, ma non ordineranno alle banche private di acquistare più BTC in caso di flessione del mercato.

Il deputato californiano Brad Sherman, uno dei principali critici dei Bitcoin e delle criptovalute, ha chiesto a Bessent: “Il Dipartimento del Tesoro o i vari componenti del Federal Open Market Committee hanno l'autorità di salvare Bitcoin?”

Sherman ha poi domandato a Bessent se intende ordinare alle banche private di acquistare più BTC o “Trump Coin”, un riferimento alle memecoin legate al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, modificando i requisiti di riserva bancaria per consentire loro di acquistarne di più. Bessent ha risposto:

“Sono il Segretario al Tesoro. Non ho l'autorità per farlo e, in qualità di presidente del Consiglio di vigilanza sulla stabilità finanziaria (FSOC), non ho tale autorità”.

Il segretario Bessent testimonia mercoledì davanti al Congresso. Fonte: CNBC

Bessent ha aggiunto che i 500 milioni di dollari in Bitcoin sequestrati e trattenuti dal governo degli Stati Uniti sono aumentati a oltre 15 miliardi di dollari durante la custodia.

La testimonianza è l'ultimo aggiornamento sull'iniziativa della riserva strategica di Bitcoin, che è stata istituita da Trump con un ordine esecutivo nel marzo 2025. Tuttavia, l'ordine ha suscitato reazioni negative da parte di alcuni membri della comunità Bitcoin, che sostengono che non sia abbastanza incisivo.

USA acquisiranno più Bitcoin solo attraverso strategie a impatto zero su bilancio

L'ordine esecutivo di Trump stabiliva che gli Stati Uniti potevano acquisire ulteriori BTC per la riserva strategica solo attraverso casi di confisca di beni o strategie neutre dal punto di vista del bilancio.

I metodi neutri dal punto di vista del bilancio non aggiungono voci di spesa al bilancio degli Stati Uniti e comprendono la conversione in Bitcoin di altre riserve esistenti, come il petrolio o i metalli preziosi.

Ciò significa che il governo degli Stati Uniti non acquisirà ulteriori BTC nelle operazioni di mercato aperto, come molti nella comunità Bitcoin avevano sperato.

Ad agosto 2025, Bessent ha dichiarato che il Dipartimento del Tesoro sta valutando l'acquisizione di BTC attraverso metodi neutrali dal punto di vista del bilancio, ritrattando le precedenti dichiarazioni.

Secondo Samson Mow, sostenitore di Bitcoin, l'acquisto attivo di BTC da parte del governo statunitense crea domanda per la valuta digitale, il che potrebbe far aumentare i prezzi degli asset e potenzialmente inviare un segnale ad altri Stati nazionali affinché creino le proprie riserve strategiche.