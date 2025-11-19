Secondo l’imprenditore crypto Mike Alfred, è improbabile che il governo degli Stati Uniti inizi ad accumulare Bitcoin per la sua riserva strategica finché altre nazioni non faranno la prima mossa.

Alfred ha spiegato in un podcast pubblicato martedì che Washington inizierà a inserire Bitcoin (BTC) nella riserva istituita all’inizio di quest’anno “quando ci sarà una pressione esterna sufficiente”.

“Quando il governo statunitense riconoscerà che altri stanno agendo prima di lui, questo probabilmente innescherà ulteriori iniziative in futuro”, ha aggiunto, sottolineando che la tempistica di un eventuale intervento rimane incerta.

Mike Alfred interviene nel podcast Coin Stories pubblicato martedì. Fonte: Natalie Brunell

La notizia arriva mentre altri dirigenti del settore stanno sollecitando il governo statunitense ad accelerare il ritmo di accumulo Bitcoin, per evitare che le riserve del Paese finiscano per rimanere indietro rispetto a quelle di altre nazioni.

La maggior parte dei governi deterrà Bitcoin quando il suo valore raggiungerà $1 milione

Alfred ha dichiarato di essere fiducioso che entro il 2033 il valore di un singolo Bitcoin raggiungerà 1 milione di dollari, una previsione più conservativa rispetto a quella del CEO di ARK Invest Cathie Wood e del CEO di Coinbase Brian Armstrong, che stimano un prezzo a sette zeri già entro il 2030.

“Quando ciò accadrà, penso che quasi tutti i governi avranno un’esposizione diretta o indiretta all’asset, che verrà considerato un tipo di riserva strategica comune”, ha affermato Alfred.

A marzo il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che disponeva la creazione di una Strategic Bitcoin Reserve, prevedendo l’utilizzo di metodi “budget-neutral” per accumulare la criptovaluta. Tuttavia, il piano non è ancora stato formalmente istituito.

A settembre, l’analista di Galaxy Digital Alex Thorn ha affermato che esisteva una “forte possibilità” che gli Stati Uniti annunciassero entro l’anno la costituzione di una riserva in Bitcoin e che stessero “detenendo formalmente BTC come asset strategico”.

Il governo degli Stati Uniti rischia di essere “superato”, afferma il Bitcoiner

Alfred ha aggiunto che “sembrava impossibile pensare che il governo potesse anche solo riconoscere Bitcoin prima di Trump”.

“Credo che abbiamo fatto enormi progressi in un periodo di tempo molto breve”, ha affermato.

Altri stanno invece sollecitando il governo ad agire ancora più rapidamente. Il fondatore di Jan3, Samson Mow, ha dichiarato a Cointelegraph lo scorso giugno che gli Stati Uniti “devono iniziare” ad acquisire Bitcoin entro quest’anno, o rischiano di essere “superati” da Paesi come il Pakistan, che stanno anch’essi pianificando di accumulare BTC.