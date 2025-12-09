USDt di Tether, la stablecoin più diffusa in circolazione, ha raggiunto un traguardo normativo importante nel centro finanziario internazionale di Abu Dhabi, aprendo la strada alle istituzioni autorizzate all'utilizzo del token nei servizi regolamentati.

Annunciato lunedì, USDt (USDT) è stato formalmente riconosciuto come “token accettato con riferimento al fiat”, consentendo alle società regolamentate dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM) di offrire servizi di trading, custodia e altri servizi che coinvolgono la stablecoin.

L'ADGM, centro finanziario internazionale e zona economica libera, è diventato una calamita per le società di asset digitali alla ricerca di regole chiare e accesso istituzionale.

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che la designazione “rafforza il ruolo delle stablecoin come componenti essenziali del panorama finanziario odierno”, un cenno al loro crescente utilizzo nelle rimesse, nei pagamenti transfrontalieri e nei mercati delle risorse digitali.

L'ADGM aveva già classificato USDT come risorsa virtuale accettata per l'emissione su Ethereum, Solana e Avalanche. L'ultimo riconoscimento estende tale quadro, aumentando potenzialmente l'usabilità dell'USDT per i pagamenti transfrontalieri, la custodia istituzionale e il regolamento.

Correlato: Binance ottiene licenze ADGM con cui gestire piattaforma internazionale

Abu Dhabi punta su stablecoin per la finanza

USDT di Tether non è l'unica stablecoin in fase di crescita ad Abu Dhabi. Le autorità di regolamentazione locali hanno recentemente approvato RLUSD di Ripple, ancorata al dollaro, come token accettato con riferimento al fiat, aprendo la strada all'uso istituzionale.

Lo sviluppo arriva mentre crescono le aspettative intorno a un'iniziativa separata sostenuta da alcuni dei più grandi attori finanziari di Abu Dhabi.

Un consorzio che include ADQ (il fondo sovrano dell'emirato), International Holding Company e First Abu Dhabi Bank ha annunciato piani per una stablecoin ancorata al dirham, in attesa dell'approvazione da parte della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti.

Con un valore superiore ai 300 miliardi di dollari, il mercato globale delle stablecoin ha registrato una rapida crescita negli ultimi due anni. Fonte: DefiLlama

Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti, più in generale, sono emersi come attori chiave nei mercati in via di sviluppo delle stablecoin e delle risorse digitali, grazie a un quadro normativo relativamente chiaro in una regione già posizionata come hub globale per il commercio. L'ADGM è diventato un luogo centrale per il rilascio di licenze a exchange, depositari e altre società focalizzate sulle criptovalute che cercano una supervisione strutturata.