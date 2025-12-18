Valour, una filiale della società di asset digitali quotata in borsa DeFi Technologies, ha ricevuto l'approvazione per lanciare un prodotto negoziato in borsa (ETP) Solana in Brasile, offrendo agli investitori locali un'esposizione regolamentata a una delle più grandi criptovalute per capitalizzazione di mercato, mentre l'interesse istituzionale nella regione continua a crescere.

Il prodotto, Valour Solana (VSOL), dovrebbe iniziare a essere negoziato mercoledì, dopo l'approvazione da parte della principale borsa valori brasiliana, Brasil, Bolsa, Balcão (B3 S.A.), come annunciato martedì da DeFi Technologies.

Il prodotto Solana (SOL) si aggiungerà alla gamma in espansione di ETP quotati in Brasile di Valour, che già offrono esposizione a Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP (XRP) e Sui (SUI).

Come le altre offerte di Valour nel Paese, VSOL sarà denominato in real brasiliani e progettato per tracciare la performance di Solana, una delle reti blockchain layer-1 più attive, all'interno di una struttura tradizionale dei mercati dei capitali.

Il lancio riflette la strategia più ampia di Valour di espandersi oltre i suoi mercati europei principali, con il Brasile che emerge come un punto chiave per la sua crescita internazionale.

Accelera adozione crypto in Brasile

L'adozione degli asset digitali in Brasile sta guadagnando slancio da diversi anni, con il Paese che si è classificato al quinto posto a livello globale in un recente rapporto di Chainalysis, dietro solo a India, Stati Uniti, Pakistan e Vietnam.

Il Brasile ha ottenuto ottimi risultati in diverse categorie, tra cui l'uso al dettaglio di servizi centralizzati, l'attività finanziaria decentralizzata e l'accesso istituzionale.

Il Brasile è risultato essere un centro nevralgico per gli asset digitali, grazie all'elevato volume di transazioni e all'ampio accesso ai servizi crypto sia da parte degli investitori retail che istituzionali. Fonte: ChainalysisUno dei fattori chiave di tale crescita è stata l'espansione dei sistemi di pagamento basati sulle stablecoin. La banca centrale brasiliana ha riconosciuto l'uso diffuso delle stablecoin per i pagamenti, in particolare nelle transazioni transfrontaliere.

Come riportato da Cointelegraph, questa tendenza ha consentito alla società fintech locale Crown di raccogliere capitali per il lancio di una stablecoin denominata in real destinata agli investitori istituzionali che cercano esposizione al mercato brasiliano dei titoli a reddito fisso.

Anche gli exchange di criptovalute hanno contribuito all'espansione del settore. Mercado Bitcoin, una delle più grandi piattaforme di asset digitali dell'America Latina, ha recentemente ampliato il proprio focus verso la tokenizzazione di asset reali, posizionandosi per soddisfare la domanda istituzionale di prodotti finanziari basati su blockchain.