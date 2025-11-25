La crittografia e la privacy di Bitcoin potrebbero essere a rischio a causa del quantum computing, ma per ora restano comunque un buon investimento, afferma Jan van Eck, CEO della società di investimenti VanEck.

“C’è qualcosa che sta accadendo all’interno della community Bitcoin che chi non è nel settore dovrebbe conoscere”, ha dichiarato van Eck sabato alla CNBC. “La community Bitcoin si sta chiedendo: la crittografia di Bitcoin è sufficiente? Perché il quantum computing sta arrivando”.

Ha aggiunto che la società crede in Bitcoin (BTC), ma che esisteva ben prima del lancio della criptovaluta e “si tirerà indietro da Bitcoin se riterremo che la tesi sia fondamentalmente compromessa”.

VanEck è uno dei maggiori gestori di asset crypto a livello globale e offre diversi prodotti legati a Bitcoin, tra cui un exchange-traded fund Bitcoin spot negli Stati Uniti che ha raccolto oltre 1,2 miliardi di dollari in afflussi dal suo debutto all’inizio del 2024.

Jan van Eck parla dei rischi legati al quantum computing. Fonte: CNBC

I Bitcoiners guardano a Zcash per una maggiore privacy

Van Eck ha affermato che molti “OG o maxi” di Bitcoin stanno prendendo in considerazione Zcash (ZEC), un token focalizzato sulla privacy, nella loro ricerca di una maggiore riservatezza per le transazioni.

Negli ultimi tre mesi, Zcash è schizzato di oltre il 1.300%, mentre il mercato si è affrettato ad abbracciare i privacy token tra un rinnovato interesse per le transazioni crypto anonime.

Il crittografo e cypherpunk Adam Back ha dichiarato all’inizio del mese che è improbabile che Bitcoin debba affrontare una minaccia significativa dal quantum computing per almeno due o quattro decenni.

Il bear market è già prezzato

Van Eck ha concluso che il ciclo quadriennale è già in gran parte prezzato dal mercato, raccomandando di adottare il dollar-cost averaging nei periodi ribassisti invece di inseguire i mercati rialzisti.

Ha affermato che Bitcoin “deve assolutamente” essere incluso nei portafogli degli investitori per “ragioni legate alla liquidità globale mainstream” e per la sua “realtà on-chain”.

Ha spiegato brevemente il ciclo di halving, aggiungendo che negli ultimi dieci anni Bitcoin ha avuto un anno fortemente negativo ogni quattro anni. Ha inoltre affermato che “nel 2026 è previsto un anno fortemente negativo” e che molti investitori si stanno già posizionando in anticipo per questo movimento ribassista.

“Ogni ciclo è diverso. Ciò che è evidente a tutti è che Bitcoin è salito meno in questo ciclo, e quindi molti ritengono che scenderà anche meno nella fase di correzione.”

Bitcoin ha perso oltre il 30% dal suo massimo storico di inizio ottobre, toccando un minimo poco sopra gli 82.000 $ venerdì prima di recuperare e raggiungere gli 88.000 $ nelle prime contrattazioni di lunedì.