La società malese VCI Global (Nasdaq: VCIG) ha annunciato l'intenzione di acquisire 100 milioni di dollari in token OOB e di supervisionare la tesoreria digitale di OOBIT, piattaforma di crypto pagamenti con sede a Singapore fondata nel 2017.

Stando a un annuncio diffuso martedì, Tether diventerà il maggiore azionista di VCI Global attraverso la sua partecipazione in OOBIT. Tra gli investitori figurano anche il cofondatore di Solana Anatoly Yakovenko, CMCC Global e 468 Capital.

VCI Global ha acquisito 50 milioni di dollari in token OOB dalla OOB Foundation a una capitalizzazione di mercato di 200 milioni di dollari, ovvero 0,20$ per token, emettendo azioni della società come pagamento. La società prevede di acquisire ulteriori token OOB per un valore di 50 milioni di dollari sul mercato pubblico dopo il suo lancio ufficiale.

VCI rappresenta una società tecnologica e di investimento che sviluppa piattaforme che spaziano dall'intelligenza artificiale alla finanza digitale e alle infrastrutture di dati. A febbraio 2024, ha raccolto 25 milioni di dollari in un round di serie A al fine di espandere la propria app di crypto pagamenti.

Martedì, durante le prime contrattazioni, le azioni della società hanno registrato un calo superiore al 20% a seguito dell'annuncio.

Andamento intraday di VCIG. Fonte: Yahoo News

OOBIT punta a pagamenti in stablecoin

OOBIT ha lanciato la sua app per pagamenti da criptovaluta a valuta fiat ad aprile 2022. La piattaforma consente ai commercianti di accettare pagamenti in crypto e di incassare i propri fondi in valuta fiat.

Da maggio 2024, OOBIT si è integrata con The Open Network così da facilitare i pagamenti retail tramite la stablecoin USDt (USDT) di Tether e il suo token garantito dall'oro, Tether Gold (XAUt).

Il settore dei crypto pagamenti è affollato da fornitori di infrastrutture di pagamento tradizionali e società fintech che competono per migliorare i pagamenti in stablecoin.

A ottobre, Visa ha annunciato che avrebbe introdotto il supporto alle stablecoin su quattro nuove blockchain. Alcuni mesi prima, ad aprile, Stripe ha iniziato a testare la sua nuova rete di pagamento con stablecoin, Tempo.

Un rapporto redatto a marzo da OOBIT rivela che il 70% dei pagamenti in criptovaluta nell'Unione Europea è stato effettuato per l'acquisto di generi alimentari e bevande e altri prodotti retail, per un importo medio di 8,36$.