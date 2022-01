In un recente video su YouTube, Charles Hoskinson ha evidenziato la rapida crescita dell’ecosistema di Cardano (ADA) ed ha chiarito le preoccupazioni sollevate da alcuni membri della comunità crypto negli ultimi anni.

"Viviamo in un mondo in cui gruppi arbitrari di persone possono fare da fact-checkers e decidere cosa sia legittimo," dice Hoskinson mentre si esprime riguardo alla percezione del governo sulle criptovalute. Ha fatto notare che la vasta maggioranza dei crimini finanziari avvengono in dollari americani o altre valute fiat.

Secondo Hoskinson, quest'anno la crescita dell’ecosistema crypto potrebbe essere più lento rispetto al 2021:

"È difficile mettere in discussione un’industria da 2.500 miliardi ed immaginare dove andrà a finire. Penso che come industria ci toccherà accettare le conseguenze, sia positive che negative, di essere diventati così grandi così in fretta."

Ha inoltre riaffermato il bisogno di cambiare nelle crypto il “bizzarro mantra del 'muoviti in fretta e rompi le cose'” della Silicon Valley, che nel 2021 ha causato perdite per 10,5 miliardi di dollari nel mondo della finanza decentralizzata (DeFi). Ricalcando sull’approccio lento e metodico di Cardano, Hoskinson ha detto:

"Questo è il motivo per cui i VCs non comprendono neanche che Cardano ha una community. Pensano che ci sia solo io dietro a un microfono."

Hoskinson ha aggiunto che Cardano attuerà una transizione graduale verso un progetto open-source permanente, paragonandolo al sistema operativo di Linux. Spera di allontanarsi da una struttura gerarchica e di spostarsi invece verso le DApps open-source sviluppate dai membri della community di Cardano:

"Le aziende dovrebbero impegnarsi a mettere a disposizione almeno uno dei loro sviluppatori per contribuire al protocollo di Cardano."

Nel lungo termine, Hoskinson immagina un completamento più rapido della roadmap di Cardano attraverso questo “piccolo compromesso di risorse”. Ha richiamato gli YouTuber, i podcaster e venture capitalist che hanno messo in discussione la crescita di Cardano sottolineando che “siamo i numeri uno per commit su GitHub”:

"Se siete tanto esperti da opinare sulla qualità dei nostri commenti allora diteci quali sono sbagliati, quali non hanno nessun significato e in quali parti della roadmap stiamo drammaticamente fallendo."

In una simile live su YouTube, Hoskinson si è espresso sulla potenzialità della DeFi e sul ruolo di Cardano all’interno dell’industria. A suo parere, gli sviluppatori ed i creator dovrebbero nutrire meglio una visione più di lungo termine: