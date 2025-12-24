Il tipico rally delle altcoin è destinato probabilmente ad attenuarsi il prossimo anno, con solo le criptovalute “blue chip” destinate ad attirare la maggior parte della liquidità, afferma Jeff Ko, chief analyst di CoinEx Research.

“Gli investitori retail che si aspettano che l’alta marea sollevi tutte le barche resteranno delusi”, ha dichiarato Ko a Cointelegraph. “Non prevediamo una tradizionale altseason; al contrario, la liquidità sarà spietatamente selettiva, concentrandosi solo sui ‘blue-chip survivors’ con una reale adozione”.

Ko prevede “modesti venti favorevoli della liquidità globale nel 2026”, attenuati dalle politiche divergenti delle banche centrali, ma ha aggiunto che la storica sensibilità di Bitcoin alla crescita dell’offerta monetaria M2 “si è ridotta dopo il lancio degli ETF nel 2024, con una correlazione in calo”.

Ha inoltre aggiunto che “lo scenario di base della società vede Bitcoin puntare ai 180.000$ entro il 2026”.

Tuttavia, non tutti gli analisti concordano: il veterano Peter Brandt prevede un altro mercato ribassista lungo e prolungato.

Bitcoin raggiungerà il prossimo massimo nel 2029

Brandt, veterano trader di futures, ha dichiarato martedì che in 15 anni Bitcoin ha registrato cinque avanzamenti parabolici su scala logaritmica, seguiti da cali di almeno l’80%, ma che “il ciclo attuale non è ancora terminato”.

Tuttavia, alla domanda su quale possa essere il minimo di questo ciclo, ha affermato di “prevedere che il prossimo massimo del mercato rialzista si verificherà nel settembre 2029”.

Questa previsione sarebbe perfettamente in linea con la teoria del ciclo quadriennale, con il picco che si verificherebbe circa un anno dopo l’evento dell’halving, previsto intorno ad aprile 2028. Tuttavia, un calo dell’80%, come osservato nei cicli precedenti, potrebbe far precipitare BTC fino a 25.000 $ prima che ciò accada.

I cinque progressi parabolici del Bitcoin. Fonte: Peter Brandt

Il ciclo quadriennale è finito?

Storicamente, il quarto trimestre dell'anno è stato spesso uno dei periodi più forti per Bitcoin. Secondo Coinglass, otto degli ultimi dodici quarti sono stati caratterizzati dai maggiori guadagni trimestrali di Bitcoin e solo uno di essi ha registrato un guadagno a una cifra.

Tuttavia, Bitcoin ha registrato un calo superiore al 22% nel trimestre in corso, segnando il secondo peggior quarto trimestre della sua storia.

Il feed di macroinvestimenti Milk Road ha affermato lunedì che “questo di solito significa che il mercato ha eliminato gran parte del rischio in eccesso e delle posizioni più deboli”.

“Quindi, per il 2026, non è detto che ci sarà automaticamente un rialzo, ma storicamente i cicli che si concludono con un forte reset tendono ad avere condizioni migliori per rafforzarsi”.

Attualmente Bitcoin (BTC) viene scambiato a circa 88.000 $, in calo del 30% rispetto al massimo storico raggiunto a ottobre.