Il 2021 è stato particolarmente movimentato per il mercato delle criptovalute, e ha visto Bitcoin scioccare i suoi critici raggiungendo un nuovo massimo storico a 64.863$, mentre i settori della DeFi e degli NFT hanno attirato l’attenzione in tutto il mondo.

I trader crypto devono essere cauti in periodi come questi, in quanto la famosa natura volatile di questo mercato può spazzare via grandi fortune nel giro di pochi giorni o persino ore non appena il trend cambia direzione.

In un'intervista per Cointelegraph, Charlie Burton, trader veterano e co-fondatore di Ezeetrader, ha affermato che in questo momento è importante per ogni trader avere un insieme definito di regole da seguire quando le emozioni iniziano a prendere il sopravvento, poiché “siamo esseri umani, nessuno è perfetto e tutti commettono errori, soprattutto di fronte ai mercati.”

Burton ha spiegato:

“Siamo naturalmente influenzati dall’avidità o dalla paura in una certa misura. Quindi dobbiamo assolutamente avere delle semplici regole, ma direi anche che molta visualizzazione è utile.”

Queste regole possono includere cose come la perdita percentuale a cui piazzare un ordine stop loss, la percentuale massima del portafoglio da assegnare a una singola posizione, e ordini di vendita prestabiliti per gli investimenti. Proseguendo, Burton ha aggiunto:

“Il dialogo interiore è importante. ‘Se apro questa posizione ora e non funziona, mi arrabierò con me stesso?’ Questo è un ottimo principio che mi aiuta a evitare operazioni che non dovrei effettuare.”

Le idee e le opinioni espresse in questo articolo appartengono unicamente all’autore e non riflettono necessariamente i punti di vista di Cointelegraph.com. Ogni investimento e operazione di trading comporta dei rischi. Dovresti condurre una ricerca propria quando prendi una decisione.